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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۱۹

ارزآوری یک میلیون و 352 هزار دلاری صادرات سفال در همدان

ارزآوری یک میلیون و 352 هزار دلاری صادرات سفال در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صنایع دستی استان همدان گفت: در سال جاری یک میلیون و 352 هزار و 205 دلار صادرات سفال از استان همدان صورت گرفته است.

احمد جعفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: کشورهای مقصد برای صادرات سفال از همدان، کشورهای هلند، عراق، آلمان، قطر، فرانسه و انگلستان هستند.

وی تعداد کارگاه های سفال و سرامیک در استان همدان را یک هزار و 396 کارگاه و تعداد افراد شاغل در این کارگاه ها را چهار هزار و 719 نفر ذکر کرد.

جعفرپور خاطرنشان کرد: بیشترین آمار تولیدات سفال و سرامیک متعلق به شهرستان بهار است که تعداد کارگاه ها در این شهرستان 975 کارگاه است و تعداد سه هزار و 900 نفر در این کارگاه ها مشغول به کار هستند.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صنایع دستی استان همدان میزان تولیدات سفال را در این مدت 138 هزار و 400 میلیون ریال اعلام کرد.

وی با تاکید بر توجه به رونق صنایع دستی مطرح استان همدان خاطر نشان کرد: ایجاد خوشه صنعتی سفال و سرامیک در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 783329

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