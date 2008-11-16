ارزآوری یک میلیون و 352 هزار دلاری صادرات سفال در همدان

احمد جعفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: کشورهای مقصد برای صادرات سفال از همدان، کشورهای هلند، عراق، آلمان، قطر، فرانسه و انگلستان هستند.
وی تعداد کارگاه های سفال و سرامیک در استان همدان را یک هزار و 396 کارگاه و تعداد افراد شاغل در این کارگاه ها را چهار هزار و 719 نفر ذکر کرد.
جعفرپور خاطرنشان کرد: بیشترین آمار تولیدات سفال و سرامیک متعلق به شهرستان بهار است که تعداد کارگاه ها در این شهرستان 975 کارگاه است و تعداد سه هزار و 900 نفر در این کارگاه ها مشغول به کار هستند.
معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صنایع دستی استان همدان میزان تولیدات سفال را در این مدت 138 هزار و 400 میلیون ریال اعلام کرد.
وی با تاکید بر توجه به رونق صنایع دستی مطرح استان همدان خاطر نشان کرد: ایجاد خوشه صنعتی سفال و سرامیک در دستور کار قرار گرفته است.
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