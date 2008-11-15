مشکلات کتابخانه های عمومی تایباد حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، علی اکبر رمضانی پیش از ظهر امروز به مناسبت هفته کتاب در بازدید از کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد تایباد افزود: در نظر است تا مسائل و مشکلات کتابخانه های شهرستان تایباد به صورت ویژه بررسی و حل شوند.

فرماندار تایباد اظهار داشت: کتابخانه عمومی تایباد با کمبود منابع علمی روبرو هستند و باید نسبت به رفع مشکلات کتابخانه عمومی شهرستان در اولین فرصت و به صورت ویژه اقدام شود.

در این بازدید بخشدار مرکزی تایباد، سرپرست اداره ارشاد اسلامی این شهرستان، جمعی از مسئولان محلی و جوانان تایبادی نیز در محل کتابخانه شهید هاشمی نژاد حضور داشتند.

همزمان با هفته کتاب، نمایشگاه نقاشی و کتاب در محل نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد برگزار شده است و این نمایشگاه تا آخر آبان ماه ادامه خواهد یافت.

شهرستان تایباد با داشتن 150 هزار نفر جمعیت دو کتابخانه عمومی در مراکز شهری تایباد و باخرز دارد.

