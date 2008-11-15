  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

مشکلات کتابخانه های عمومی تایباد حل می شود

مشکلات کتابخانه های عمومی تایباد حل می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان تایباد گفت: همزمان با هفته کتاب مشکلات کتابخانه های عمومی این شهرستان به صورت ویژه بررسی و حل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، علی اکبر رمضانی پیش از ظهر امروز به مناسبت هفته کتاب در بازدید از کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد تایباد افزود: در نظر است تا مسائل و مشکلات کتابخانه های شهرستان تایباد به صورت ویژه بررسی و حل شوند.

فرماندار تایباد اظهار داشت: کتابخانه عمومی تایباد با کمبود منابع علمی روبرو هستند و باید نسبت به رفع مشکلات کتابخانه عمومی شهرستان در اولین فرصت و به صورت ویژه اقدام شود.

در این بازدید بخشدار مرکزی تایباد، سرپرست اداره ارشاد اسلامی این شهرستان، جمعی از مسئولان محلی و جوانان تایبادی نیز در محل کتابخانه شهید هاشمی نژاد حضور داشتند.

همزمان با هفته کتاب، نمایشگاه نقاشی و کتاب در محل نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد برگزار شده است و این نمایشگاه تا آخر آبان ماه ادامه خواهد یافت.

شهرستان تایباد با داشتن 150 هزار نفر جمعیت دو کتابخانه عمومی در مراکز شهری تایباد و باخرز دارد.

کد مطلب 783331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها