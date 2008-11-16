  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۴

ارسال 170 عکس از هنرمندان استان مرکزی به جشنواره های کشوری

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: 170 قطعه عکس از آثار هنرمندان و تولیدات حوزه هنری استان مرکزی به جشنواره ‌های مختلف سراسری ارسال شده است.

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این آثار به جشنواره های دوسالانه عکس ایران، عکس ماه ریز، شوق نیاز، رکعتی عشق، زن و جامعه شهری و جوانان ایران راه یافته است.

وی اضافه کرد: این جشنواره ها توسط ارگانهای مختلف در آذر و دی ماه امسال به صورت سراسری در استانهای مختلف کشور برگزار می شود.

وی همچنین از گشایش نمایشگاه عکس میقان در قاب در نگارخانه حوزه هنری استان مرکزی در اراک خبر داد و گفت: در این نمایشگاه 37 اثر عکاسی با موضوع جلوه های زیبایی تالاب میقان از هنرمندان خانه عکاسان حوزه هنری استان، علی صاحب الزمانی، مهدی مزید آبادی، محمد رضا خالقی، جعفر مجیدی، علی شهسواری، محمد حسن خسروانی و  امیر انصاری در معرض دید عموم قرار گرفته است.

دلشادی تصریح کرد: این نمایشگاه با همکاری موسسه زیست محیطی سبزاندیشان سازمان محیط زیست و حوزه هنری استان مرکزی به مدت پنج روز صبح و عصر برای بازدید عموم دایر است.

تالاب میقان واقع در غرب شهر اراک یکی از تالابهای بین المللی و توقفگاه پرندگان مهاجر به ویژه درناهای خاکستری است که مساحت دریاچه آن 110 کیلومتر مربع است و از تنوع جانوری و گیاهی متعددی برخوردار است.

کد مطلب 783344

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها