ارسال 170 عکس از هنرمندان استان مرکزی به جشنواره های کشوری

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این آثار به جشنواره های دوسالانه عکس ایران، عکس ماه ریز، شوق نیاز، رکعتی عشق، زن و جامعه شهری و جوانان ایران راه یافته است.

وی اضافه کرد: این جشنواره ها توسط ارگانهای مختلف در آذر و دی ماه امسال به صورت سراسری در استانهای مختلف کشور برگزار می شود.

وی همچنین از گشایش نمایشگاه عکس میقان در قاب در نگارخانه حوزه هنری استان مرکزی در اراک خبر داد و گفت: در این نمایشگاه 37 اثر عکاسی با موضوع جلوه های زیبایی تالاب میقان از هنرمندان خانه عکاسان حوزه هنری استان، علی صاحب الزمانی، مهدی مزید آبادی، محمد رضا خالقی، جعفر مجیدی، علی شهسواری، محمد حسن خسروانی و امیر انصاری در معرض دید عموم قرار گرفته است.

دلشادی تصریح کرد: این نمایشگاه با همکاری موسسه زیست محیطی سبزاندیشان سازمان محیط زیست و حوزه هنری استان مرکزی به مدت پنج روز صبح و عصر برای بازدید عموم دایر است.

تالاب میقان واقع در غرب شهر اراک یکی از تالابهای بین المللی و توقفگاه پرندگان مهاجر به ویژه درناهای خاکستری است که مساحت دریاچه آن 110 کیلومتر مربع است و از تنوع جانوری و گیاهی متعددی برخوردار است.