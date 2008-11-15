توسعه فرهنگ کتاب باید در برنامه شهرداری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید علی رضا حسینی پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب افزود: متاسفانه طی چهار دهه گذشته تا کنون اقدام قابل توجهی برای توسعه توسعه فرهنگ کتاب، چاپ و نشر آن صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه اصفهان نیازمند به ایجاد یک بازارچه کتاب است، ادامه داد: پیش از انقلاب قرار بود مقابل هتل عباسی اصفهان محلی برای نشر و توزیع کتاب ایجاد شود که این طرح مسکوت مانده است و اخیرا نیز مقابل باغ گلدسته برای ایجاد بازار کتاب در نظر گرفته شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان هنچنین تصریح کرد: ما از دولت قبل ‪ ۳۱ ‬ پروژه نیمه تمام را تحویل گرفته و اکنون در دولت نهم ‪ ۲۵ ‬ طرح از این تعداد را در زمینه کتابخانه‌ها اجرا کردیم.

حسینی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تشکل اتحادیه ناشران در اصفهان از آنان به عنوان قابلیتهای استان نام برد و دعوت نمود در این زمینه وارد میدان شده و در چرخه تولید کتاب در اصفهان فعالیت کنند.

در بخش دیگری از این جلسه معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان مجید نادرالاصلی با اشاره به اینکه متاسفانه تا کنون مراکزی چون آموزش ‌ وپرورش در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اقدام موثری را انجام نداده گفت: آموزش و پرورش، بیش از توجه به ارتقاء فرهنگ و ادب فرزندان جامعه، بیشتر درگیر مشکلات مادی و مالی است.