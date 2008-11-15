3 رکورد ملی دوومیدانی بانوان در لیگ کشور شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در ادامه مرحله پنجم مسابقات دوومیدانی لیگ باشگاه‌های کشور در بخش بانوان الهام سمرقندیان موفق شد در ماده پرتاب دیسک با ثبت رکوردی به میزان 37 متر و 35 سانتیمتر رکورد ملی این ماده را در رده سنی جوانان بهبود بخشد .

پنجشنبه 23 آبان ماه در اولین روز از آخرین هفته رقابت‌های دوومیدانی لیگ باشگاه‌های کشور نیز محبوبه غیور دو رکورد ملی را در دوی استقامت جابجا کرد. غیور در اولین مسابقه روز گذشته دوی 5 هزار متر را در زمان 18 دقیقه و 22 ثانیه و 89 صدم ثانیه طی کرد و موفق شد رکورد این رشته را به میزان یک ثانیه ارتقا دهد.

رکورد پیشین دوی 5 هزار متر متعلق به لیلا ابراهیمی با زمان 18 دقیقه و 23 ثانیه و 2 صدم ثانیه بود.

محبوبه غیور در ادامه این مسابقات موفق شد رکورد دوی 10 هزار متر را به میزان 49 ثانیه بهبود بخشد. رکورد پیشین این رشته متعلق به زهراعلی اکبری با زمان 40 دقیقه و 59 ثانیه و یک صدم ثانیه بود که این دونده استقامتی ایران با ثبت زمان 40 دقیقه و 10 ثانیه و 9 صدم ثانیه رکورد جدیدی را از خود برجای گذاشت.

مرحله پنجم ونهایی مسابقات دوومیدانی لیگ باشگاه‌های کشور در بخش بانوان هم اکنون در ورزشگاه یکصد هزارنفری آزادی در جریان است. این پیکارها عصر امروز به کار خود پایان می دهد.