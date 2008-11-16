میانگین تاخیر پروازهای حجاج حداکثر 10 دقیقه خواهد بود

سعید حسامی در گفتگو با مهرگفت: هنر شرکتهای هواپیمایی در ایام حج تنظیم پروازها به گونه ای است که بر سایر پروازهای داخلی و خارجی تاثیر گذار نباشد و در سال جاری این برنامه ریزی در ایرلانها انجام شده است.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی افزود: پروازهای حج امسال با زمان پایین آمدن تعداد پروازهای داخلی همزمان شده و به همین دلیل احتمال بروز تاخیرهای جدی در سایر پروازههای داخلی و خارجی اندک است.

وی ادامه داد: تنها بخشی از پروازهای برگشت حجاج با سفرهای ژانویه همزمان شده است که با استفاده از کل ظرفیت ناوگان و برنامه ریزیهای انجام شده، امیدواریم در تعداد پروازها و میانگین تاخیرهای آنان تغییر جدی اتفاق نیفتد.

حسامی ابراز داشت: بروز برخی تاخیرها در انجام عملیات های پروازی در این مقطع ناگزیر است اما میانگین تاخیر پروازهای حج امسال حداکثر 10 دقیقه پیش بینی شده است.