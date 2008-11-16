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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۹:۳۴

شور حج / 73

میانگین تاخیر پروازهای حجاج حداکثر 10 دقیقه خواهد بود

میانگین تاخیر پروازهای حجاج حداکثر 10 دقیقه خواهد بود

مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از تنظیم برنامه ای برای عملیات پروازی اعزام زائران حج تمتع خبر داد که براساس آن، میانگین تاخیر پروازهای حجاج امسال حداکثر 10 دقیقه پیش بینی شده است.

سعید حسامی در گفتگو با مهرگفت: هنر شرکتهای هواپیمایی در ایام حج تنظیم پروازها به گونه ای است که بر سایر پروازهای داخلی و خارجی تاثیر گذار نباشد و در سال جاری این برنامه ریزی در ایرلانها انجام شده است.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی افزود: پروازهای حج امسال با زمان پایین آمدن تعداد پروازهای داخلی همزمان شده و به همین دلیل احتمال بروز تاخیرهای جدی در سایر پروازههای داخلی و خارجی اندک است.

وی ادامه داد: تنها بخشی از پروازهای برگشت حجاج با سفرهای ژانویه همزمان شده است که با استفاده از کل ظرفیت ناوگان و برنامه ریزیهای انجام شده، امیدواریم در تعداد پروازها و میانگین تاخیرهای آنان تغییر جدی اتفاق نیفتد.

حسامی ابراز داشت: بروز برخی تاخیرها در انجام عملیات های پروازی در این مقطع ناگزیر است اما میانگین تاخیر پروازهای حج امسال حداکثر 10 دقیقه پیش بینی شده است.

کد مطلب 783355

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