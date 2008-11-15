شرکتهای سهامی زراعی تقویت می شوند

حبیب الله کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: خرد شدن زمینها، اقتصادی نبودن تولید در بین کشاورزان خرده مالک، عدم اجرای مناسب الگوی کشت در سطح مزارع کوچک، عدم دسترسی کشاورزان خرده مالک به تکنولوژی و امکانات روز با توجه به ضعیف بودن بینه مالی از جمله عواملی است که باعث شده از سوی دولت رویکرد دوباره ای به راه اندازی مجدد و تقویت شرکتهای سهامی زارعی به وجود آید.

وی گفت: شرکتهای سهامی زراعی با داشتن امکانات، بهره گیری از دانش روز و نیروی با تجربه و ماهر، پیاده نمودن نظام الگوی کشت، استفاده بهینه از آب، خاک و عوامل تولید و یک پارچه سازی اراضی و سرمایه گذاری در سایر حلقه های تولید از جمله دامداری، مرغداری و صنایع تبدیلی، بیشترین ارزش افزوده را در بخش می تواند ایجاد می نماید که باعث بهبود وضعیت معیشتی سهامداران و توسعه منطقه خواهد شد.

کریمیان با بیان اینکه شرکت سهامی زراعی نیل آباد در تربت جام از جمله شرکت هایی است که از گذشته فعالیت موثری در استفاده بهینه از منابع آب و خاک دارد گفت: دو شرکت سهامی زراعی سنگرد و کمایستان در شهرستان سبزوار در سال 85به ثبت رسیده و امور مربوط به تجهیز و راه اندازی این شرکتها آغاز شده و مطالعه و طراحی عملیات آب و خاک شرکتها در حال پیگیری است.

وی همچنین در ادامه اظهار داشت: طبق مصوبه هیئت دولت در 5 منطقه تایباد، بردسکن، نیشابور، گناباد و تربت حیدریه نیز جهت تشکیل شرکت های سهامی زراعی در دست بررسی است که مطالعه آنها از سال جاری شروع خواهد شد.

