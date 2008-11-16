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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۰۴

صدور مجوز احداث 10 هزار واحد صنعتی در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون مجوز احداث 10 هزار و 539 فقره واحد صنعتی در استان مرکزی صادر شده است.

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه هم اکنون عملیات احداث‌ 579 واحد صنعتی با 40 درصد پیشرفت فیزیکی در استان در حال اجراست افزود: این واحدها با 11 هزار و 554 میلیارد ریال سرمایه ‌گذاری در حال احداث است.

وی با تاکید بر اینکه با بهره ‌برداری از این واحدها زمینه اشتغال بیش از 25 هزار نفر فراهم می ‌شود تصریح کرد: همچنین تاکنون‌ 223 پروانه اکتشاف معدنی در استان مرکزی صادر شده است.

زاوشی اظهار داشت: ظرفیت اسمی ذخایر معدنی استان مرکزی حدود هفت میلیون و 900 هزار تن‌ است که هم اکنون 26 نوع ماده معدنی در استان استحصال می ‌شود.

وی افزود: استان مرکزی با داشتن بیش از دو هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک به عنوان نخستین استان با تنوع صنعتی، چهارمین قطب صنعتی و دومین استان دارنده صنایع مادر در کشور است.

 

 

کد مطلب 783364

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