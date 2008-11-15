زمان انتظار حج تمتع در استان کرمان 18 سال است

روح الله پور شعبان در گفتگو با مهر اظهار داشت: اعزام زائران به حج تمتع در استان کرمان نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش دارد که بیشترین زائر را در استان شهر کرمان به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه زائران کرمان هزار و 979 نفر مرد و هزار و 956 نفر زن هستند، افزود: در استان کرمان سه هزار و 934 زائر از 30 آبان ماه تا سوم آذرماه در قالب 23 کاروان به شهر مدینه مشرف می شوند.

پورشعبان گفت: این افراد با 16 پرواز مستقیم از فرودگاه کرمان اعزام می شوند و پس از انجام مناسک حج از اول بهمن ماه تا چهارم ماه از فرودگاه جده وارد شهر کرمان خواهند شد.

مدیر کل سازمان حج و زیارت استان کرمان عنوان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات اعزام حجاج در کرمان به همراه داشتن اقلام غیر مجاز در زمان اعزام است که در سال جاری در صورت مشاهده این اقلام در اثاثیه، از اعزام این افراد جلوگیری خواهد شد.