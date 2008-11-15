جزئیات اجلاس کلانشهرهای آسیایی و استقبال گسترده کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود محمدی ، دبیر اولین اجلاس شهرداران پایتخت ها و کلان شهرهای آسیایی ، در نشست خبری که صبح امروز در محل برگزاری این اجلاس و در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد با بیان این مطلب ، به استقبال خوب کشورهای آسیایی از این اجلاس اشاره کرد و گفت : همزمان با این نشست سه نشست شهرداران به صورت منطقه ای در دالیان چین ، ترکیه و نشستی در مالزی در ماه نوامبر برگزار می شود ، اما به دلیل این که این اجلاس ، اجلاس منطقه ای نبوده و در بعد قاره ای برگزار می شود و چون اولین اجلاس شهرداران مصوبه مجمع مجالس قاره آسیا (APA) است و دیگر این که چون ایران در زمینه حکمرانی محلی و مشارکت شهروندان در اداره شهر ایده ها و نوآوری های خوبی ارائه داده است استقبال از این اجلاس ، بسیار مناسب بوده است .

محمدی با توجه به اینکه سازمان ملل متحد امسال را به عنوان سال شهرها نامگذاری کرده است گفت : همکاری بین شهری از موضوعات مورد توجه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد است و توجه به روابط بین شهرها و همکاری شهروندان ضروت ویژه ای دارد .

وی با اشاره به شعار این اجلاس (آسیا برای شهروندان ، همگرایی برای زندگی بهتر) ، اظهار کرد : با توجه به این مساله می خواستیم هم اهداف مجمع مجالس آسیایی را در جهت مشارکت و همکاری بیان کنیم و هم حقوق شهروندی و شهروند محوری را ملاک عمل قرار دهیم و تبادل تجربیات بین شهروندان و شهرداران از نکات اساسی مورد نظر بوده است .

محمدی خاطر نشان کرد : مکاتباتی با شهرداران و اعضای (APA) ، کشورهای ناظر و کشورهایی که شهرهایی در ایران به عنوان خواهر خوانده دارند انجام شده و از آنان برای شرکت در اجلاس دعوت کرده ایم و اشتیاق سازمان های منطقه ای و بین المللی برای شرکت در اجلاس نیز بسیار خوب بوده است .

وی همچنین به استقبال کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت : همکاری هایی که بین ایران و دیگر کشورهای همسایه انجام شده از جمله حضور شهردار تهران در نشست های کشورهای مذکور و ارائه سخنرانی یا ارسال پیام و تبادل نظر موجب استقبال خوب این کشورها از اجلاس شده است .

محمدی ، مهمانان اجلاس را سه گروه عنوان کرد و افزود : شهرداران کشورها ، سازمان های تخصصی بین المللی که مرتبط با امور شهری هستند مانند یونسکو ، سازمان بهداشت جهانی و غیره و بعضی شخصیت هایی پارلمانی ، سیاسی و یا افرادی که دیدگاه هایی برای اجلاس تهران و قاره آسیا دارند از جمله مهمانان اجلاس تهران هستند .

وی با اشاره به این که تا کنون از 30 کشور برای حضور در این اجلاس اعلام آمادگی کرده اند افزود : تا کنون 28 کشور قطعیت حضور خود را با اعلام اطلاعات پروازی اعلام کرده اند و تا روز برگزاری اجلاس نیز تعداد کشورهای حضور یافته از 30 کشور بیشتر خواهد شد .

دبیر اجلاس کلان شهرهای آسیایی به همکاری دولت با اولین اجلاس شهرداران پایتخت ها و کلان شهرهای آسیایی اشاره کرد و افزود : همکاری دستگاه های دولتی مانند وزارت امور خارجه و وزارت ارشاد خوب بوده و موضوعات به شایستگی هماهنگ شده است .

محمدی افزود : این اجلاس ، اجلاسی ملی و فرصت مفیدی است که باید از آن استفاده کرد اگرهم مشکلاتی در مورد همکاری دولت با اجلاس در مسیر کار وجود داشته برطرف شده و من این همکاری را مثبت ارزیابی می کنم .

وی در مورد دعوت از شهرداران منتخب دنیا در اجلاس تهران گفت : به همه شهرداران منتخب تبریک گفته از همه آن ها نیز برای حضور در اجلاس دعوت به عمل آمده است .

وی در پاسخ به این سوال که حضور کدامیک از این کشورها در این اجلاس اهمیت بیشتری دارد گفت : همه کشورها برای ما مهم بودند و کشورهایی که خودشان نیز میزبان اجلاس منطقه ای شهرداران بودند مانند مالزی و ترکیه ، با هیات هایی در این اجلاس شرکت خواهند کرد .

محمدی در مورد هزینه صرف شده برای این اجلاس گفت : سعی بر این بوده تا جایی که ممکن است هزینه های غیر ضروری انجام نشود و از امکانات خود شهرداری استفاده شود . هزینه اقامت و برگزاری اجلاس با شهرداری است و هزینه بلیط با خود مهمانان خواهد بود .

وی افزود : در مجموع هزینه های صورت گرفته برای اجلاسی در چنین سطح که واجد اهمیتی بین المللی برای کشور است نسبت به اجلاس های مشابه پائین است و تلاش شده با در اختیار گذاشتن کلیه امکانات شهرداری حداکثر صرفه جویی در این زمینه انجام شود.

محمدی اظهار کرد : این اولین اجلاسی است که ایران در این سال ها و در این سطح برگزار می کند که هم اهمیت جهانی و قاره ای دارد و در برابر این مساله مهم اگر نکاتی را که جزو بدیهیات است ، اغراق آمیز برداشت کنیم منصفانه نیست و در برگزاری اجلاس هیچ ریخت و پاشی نداشتیم .

وی با بیان این که برگزاری این اجلاس در تهران در آذرماه 86 مصوب شد ، گفت : ما باید از آن تاریخ وارد کار برنامه ریزی می شدیم ، اما از تیرماه کارمان را آغاز کردیم و هزینه هایی که انجام می دهیم هزینه اقامت و پذیرایی است .

وی با اشاره به این که محل اقامات مهمانان هتل استقلال انتخاب شده است افزود : 25 شهردار در این اجلاس شرکت می کنند به علاوه این که بعضی از مهمانان از منصب وزیر ، مشاور و معاون رئیس جمهور هستند و دارای جایگاه بالایی خواهند بود ، بنابراین می طلبید هتل مناسبی برای آن ها در نظر بگیریم .

محمدی با بیان این که تلاش داریم این اجلاس را به صورت دوره ای برگزار کنیم گفت : در صورت توافق شهرداران، سال آینده این اجلاس در کشور اندونزی که ریاست مجمع (APA) سال آینده را بر عهده دارد برگزار خواهد شد .

وی در ادامه به برنامه های در نظر گرفته شده در دو روز اجلاس اشاره کرد و افزود : در روز اول نشست عمومی برگزار می شود که شهرداران در مورد حقوق شهروندی و مشارکت آنان 10 دقیقه سخنرانی می کنند ، در روز دوم نیز موضوعات مختلف مورد توجه شهرداران در سه کمیته درنظر گرفته شده بررسی می شود که این کمیته ها فرصتی به ویژه در موضوعات گردشگری ، حمل و نقل ، آلودگی هوا و سرمایه گذاری است .

محمدی ادامه داد : در مورد همکاری بین شهری که به طور گسترده رو به توسعه است از صاحب نظران و نخبگان شهری در این اجلاس حضور خواهند داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این اجلاس حضور خواهد داشت گفت: با ریاست این سازمان دیدار حضوری داشته ایم و با توجه به اینکه کمیته گردشگری نیز در این اجلاس تشکیل داده ایم این اجلاس بهترین فرصت برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است تا فعالیت های گردشگری ایران را در آسیا توسعه دهد.

دبیر اولین اجلاس شهرداران پایتخت ها و کلان شهرهای آسیایی افزود: نمایشگاهی در مورد گرشگری و جذب سرمایه در حاشیه اجلاس در زمینه های مختلف و معرفی توانمندی ها و ظرفیت ایران برگزار می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای شورای شهر نیز در این اجلاس حضور خواهند داشت گفت: از حمایت های بی دریغ شورای اسلامی شهر تهران در برگزاری این اجلاس برخوردار بودیم . رئیس شورای شهر نیز در این اجلاس سخنرانی خواهند داشت.

محمدی در مورد حضور رئیس جمهوری نیز اظهار کرد: به احتمال زیاد ایشان در مراسم افتتاحیه سخنرانی خواهند داشت که این افتخاری برای اجلاس است.

دبیر اولین اجلاس شهرداران پایتخت ها و کلان شهرهای آسیایی افزود: به توصیه شهردار تهران از شهرداران سابق تهران نیز برای حضور در این اجلاس دعوت کرده ایم چون این اجلاس غیر سیاسی است و به آن نگاه شهروندی شده است.

وی افزود: در این اجلاس فضایی فراهم شده تا شهرداران دیدگاه هایشان را مطرح کرده و فرصت خوبی است تا دیدارهای چند جانبه برگزار کنند.

وی همچنین به حضور تعدادی میهمان ویژه و افتخاری در این اجلاس اشاره کرد و گفت: از آنجا که نگاه ما به دنبال تبادل تجربیات و همگرایی در قاره آسیا بوده است از افرادی که تجربیات ارزشمندی در زمینه مدیریت شهری داشتند دعوت شده است مانند ژاک شیراک که 18 سال شهردار پاریس بوده است. از ایشان دعوت شد تا تجربیاتش را در مورد شهرداری و اتحاد اروپا در اختیار اجلاس بگذارد اما ایشان معاون خود را که تجربه پارلمانی و علمی در مورد اتحاد اروپا دارند برای حضور در اجلاس معرفی کردند که ایشان در مورد تجربه اتحادیه اروپا برای آسیا سخنرانی خواهد داشت.همچنین هادی البکوش نخست وزیر پیشین تونس نیز که سوابق گسترده ای در عرصه همکاری اتحادیه آفریقایی و مسائل شهری داشته است در این اجلاس دعوت شده است.

به گزارش مهر ، دبیر اولین اجلاس شهرداران پایتخت ها و کلان شهرهای آسیایی افزود: از دبیر کل سازمان ملل نیز برای این اجلاس درخواست پیام شده است.

وی همچنین در مورد ملاقات شهرداران و مهمانان اجلاس و مسئولین کشور گفت: براساس درخواست مهمان ها درخواست ملاقات آنها با مسئولین را خواهیم داشت.

محمدی در پاسخ به این سوال که در محدوده برج میلاد محل برگزاری اجلاس ترافیک قابل توجه ای وجود دارد گفت: مشکل ترافیک در همه پایتخت های بزرگ دنیا وجود دارد اما ساعات برگزاری اجلاس را به گونه ای پیش بینی کرده ایم که با بار ترافیکی کمتری مواجه شویم.