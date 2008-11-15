اساس پیشرفت استان بوشهر تربیت نیروی انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت بعد از ظهر امروز در نشست با اساتید و روسای دانشگاههای استان بوشهر افزودبا توجه به قابلیتهای مهم استان بوشهر بهمنظور توسعه پایدار باید علاوه بر استفاده از نیروهای انسانی موجود، شرایط پایداری حضور نیروهای نخبه در استان نیز فراهم شود.
وی ادامه داد: برای استفاده از امکانات و قابلیتهای خدادادی در استان، چارهای جز استفاده از سرمایههای انسانی نداریم.
وی با اشاره به اینکه زمانی بوشهر مرکز مهم تجارت و بازرگانی در کشور بوده تصریح کرد: میراث فرهنگی و گردشگری، کشاورزی، بندر و شیلات، نفت و گاز و پتروشیمی از قابلیتهای مهم استان بوشهر است که استفاده بهینه از آنها برای توسعه بیش از پیش استان نیازمند برنامهریزی و استفاده از کارشناسان و استادان دانشگاهی است.
شفقت با تاکید بر اینکه اساس پیشرفت استان بوشهر توسعه و توانمندی سرمایه انسانی است گفت: توسعه در استان بوشهر نیازمند تدوین برنامهای منظم بهمنظور شناخت نیازهای استان است.
استاندار بوشهر مطالعه کارشناسی برای ترسیم نیازهای استان را ضروری خواند و افزود: با توجه به اینکه برای پانزده سال آینده، صد هزار نفر نیروی کار در حوزههای نفت و گاز استان بوشهر پیشبینی شده، باید برای تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزهها برنامهریزی مدونی صورت گیرد.
شفقت با بیان اینکه اصلیترین و محوری ترین موضوع استان توسعه نیروی انسانی است گفت: استادان دانشگاه نقش مهمی در برنامهریزی برای توسعه منابع انسانی در استان بوشهر ایفا میکنند.
وی تصریح کرد: استادان میتوانند، مدیران را در مدیریت و ترسیم محورهای توسعه و تربیت دانشجویان بهافرادی کارآفرین کمک کنند.
شفقت ادامه داد: استادان میتوانند دانشجو را کار محور تربیت کنند و هم در هدایت مدیران دانشگاهی و اجرایی تاثیرگذار باشند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ایجاد اتحادیه دانشگاهیان استان، حوزه جنوب کشور و خاورمیانه از برنامههای مهم در دست برنامهریزی در استان است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه عمران و آبادانی شهرهای استان اقدامات خوبی انجام شده افزود: در زمینه توانمندی خدمات درمانی و آموزش به حد مطلوب نرسیدیم که باید با برنامه ریزی لازم این مشکل نیز حل شود.
شفقت خواستار تدوین دورهها و رشتههای مورد نیاز استان در بخشهای مختلف شد و ادامه داد: نیاز شناسی رشتههای مورد نیاز در استان، موجب میشود که آینده استان با یک توسعه پایدار همراه باشد.
وی با اشاره به کمبود اعتبارات پژوهشی در استان گفت: تلاش می کنیم تا مشکلات مربوط به اعتبارات پژوهشی در برنامه چهارم توسعه، در برنامه پنجم تکرار نشود.
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