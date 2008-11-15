توجیه فنی و اقتصادی پروژه های عمرانی خراسان رضوی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سعید حسین پور بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، افزود: این کارگروه از تلفیق دو کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت و امور زیربنایی تشکیل شده است و توجیه پذیری پروژه های عمرانی استان را از نظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بررسی می کند.

وی ادامه داد: این کارگروه یکی از مجموعه های تخصصی برنامه ریزی استان محسوب می شود که در حوزه های راه، مسکن، انرژی، مخابرات و بخش های عمرانی به ارائه برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت خواهد پرداخت.

وی اظهار داشت: این کارگروه شامل سه کمیسیون "طرح، توسعه و عمران شهری، روستایی و عشایری"، "راه و ترابری و حمل و نقل"، "انرژی، پست و مخابرات" خواهد بود که ماهیانه حداقل یک جلسه برگزار خواهد کرد.

حسین پور ادامه داد: کمیسیون ها موظف هستند برنامه های عملیاتی خود را تا پایان سال جاری ارائه دهند و هرچه زودتر بودجه سال آینده را بررسی و در جلسه نتایج بررسی های خود را ارائه نمایند.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به جایگاه این کارگروه در توسعه استان مقرر شد تمامی دستگاه های ذیربط قبل از هر گونه اقدامی برنامه های خود را به تصویب این کارگروه رسانده و سپس در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح کنند.

حسین پور به حضور نمایندگان خراسان رضوی، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه در این کارگروه اشاره کرد و گفت: کارگروه آماده است هرگونه پیشنهادی را دریافت کند و علاقمندان می توانند با دبیرخانه کارگروه مستقر در دفتر فنی استانداری خراسان رضوی در تماس باشند.

اعضای اصلی این کارگروه شامل معاون امور عمرانی، مدیرکل دفتر فنی و نماینده تام الاختیار معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی، مدیران کل ادارات راه و ترابری، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و روسای سازمان های مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، و مدیران عامل شرکت های مخابرات، برق منطقه ای، آب منطقه ای، گاز و یکی از شهرداران و نماینده سایر دستگاه های اجرایی استان حسب مورد با حق رای هستند.

همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای استان و سه نفر از صاحب نظران دانشگاهی در امور مربوط به پیشنهاد کارگروه، با تایید استاندار خراسان رضوی و بدون حق رای در کارگروه شرکت خواهند کرد.