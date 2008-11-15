  1. استانها
  2. همدان
۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۲۵

اجرای سیاستهای جدید قوه قضائیه در زندانهای همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل زندانهای استان همدان گفت: برنامه ها و سیاستهای قوه قضاییه در خصوص زندانبانی و زندانی در زندانهای استان همدان در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد علی محمدی پیش از ظهر امروز در نشست شورای طبقه بندی زندان مرکزی که با حضور معاون دادستان همدان برگزار شد، اظهار داشت: ایجاد تعامل و همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضایی استان، نقش مهمی در زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری دارد.

محمدی با بیان اینکه برنامه های نوینی در راستای کاهش جمعیت کیفری در کشور مد نظر است و طرحی نیز در این خصوص در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اظهار داشت: بر اساس سیاستهای قوه قضائیه آسیبهایی که مددجویان زندانهای استان و خانواده ها آنها را تهدید می کند به طور جدی مورد توجه قرا گرفته و سعی بر این است که از اینگونه خدمات و پیامدهای ناشی از آنها پیشگیری شود.

محمدی افزود: در حال حاضر با اجرای اولویتهای سازمانی شرایط در زندانهای استان همدان برای اصلاح و تربیت مددجویان به خوبی فراهم شده تا زندانی بتواند حبس خود را به طور سالم سپری کند.

وی گفت: کاهش جمعیت کیفری یکی از اهداف ریاست قوه قضائیه است و در این زمینه هیچگونه مخالفتی وجود ندارد اما برخی زندانیان با جرائم خاص باید در زندان تحمل حبس کنند

کد مطلب 783377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها