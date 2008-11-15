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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۰۵

حسنی مبارک فردا به هند می رود

حسنی مبارک فردا به هند می رود

رئیس جمهوری مصر فردا در راس هیئتی بلندپایه به دعوت نخست وزیر هند به این کشور سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، درپاسخ به دعوت "مانموهانگ سینگ" نخست وزیر هند ، "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر به دهلی نو می رود.

در این دیدار دو طرف درباره راه های حمایت از روابط دوجانبه در زمینه های مختلف رایزنی و بحث و تبادل نظر می کنند.

مسائل مهم منطقه و جهان و همچنین موضوعات مورد اهتمام مشترک از دیگر موضوعاتی است که دو طرف هندی و مصری در این دیدار به آن می پردازند.

"مانموهانگ سینگ" درگفتگو با روزنامه الاهرام چاپ قاهره درپاسخ به پرسشی درباره روابط دهلی نو و قاهره گفت : هند به روابط خود با مصر اهمیت می دهد چرا که این روابط ، روابطی است که عمق تاریخی دارد.

کد مطلب 783378

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