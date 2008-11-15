حسنی مبارک فردا به هند می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، درپاسخ به دعوت "مانموهانگ سینگ" نخست وزیر هند ، "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر به دهلی نو می رود.

در این دیدار دو طرف درباره راه های حمایت از روابط دوجانبه در زمینه های مختلف رایزنی و بحث و تبادل نظر می کنند.

مسائل مهم منطقه و جهان و همچنین موضوعات مورد اهتمام مشترک از دیگر موضوعاتی است که دو طرف هندی و مصری در این دیدار به آن می پردازند.

"مانموهانگ سینگ" درگفتگو با روزنامه الاهرام چاپ قاهره درپاسخ به پرسشی درباره روابط دهلی نو و قاهره گفت : هند به روابط خود با مصر اهمیت می دهد چرا که این روابط ، روابطی است که عمق تاریخی دارد.