بررسی روشها و نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین سید زاده دبیر سومین جشنواره بین المللی زبان (LEDEX) امروز در نشست خبری با بیان این مطلب گفت: ظهور موسسات سود جو و غیر متخصص، استفاده از ابزارهای نا مناسب آموزشی و اثر بخشی اندک آموزش زبان در مدارس از جمله چالشهای اصلی آموزش زبان در کشور است.

وی با بیان اینکه روشهای نوین آموزش زبان در کشور در جریان برپایی کلاسهای زبان مدارس شهر تهران در محل برگزاری جشنواره بررسی می شود، گفت: این جشنواره به منظور ایجاد پایگاه اطلاعاتی موسسات آموزش زبان در کشور و معرفی موسسات آموزشی، پژوهشی، برقرای ارتباط با موسسات آموزشی، تولید کنندگان ابزارهای و نرم افزارهای آموزشی طی 4 روز در مرکز آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

سیدزاده اظهار داشت: این جشنواره به همت گروه "ایده" و با حمایت وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این جشنواره علاوه بر بررسی روشهای آموزشی زبان انگلیسی به بررسی جنبه های مختلف آموزش زبانهای ترکی، اسپانیایی، فرانسوی، روسی و عربی پرداخته می شود.

دبیر سومین جشنواره بین المللی زبان برگزاری کارگاههای آموزشی، معرفی کتابهای آموزشی زبان، توانمندسازی مدرسان زبان و کارگاههای بررسی نرم افزارها و روشهای آموزشی را از برنامه های این جشنواره ذکر کرد.