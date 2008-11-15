طرح رابطین فرهنگی از مهمترین برنامه های کمیته امداد است

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: رابطین فرهنگی مدارس وظیفه پیگیری و نظارت بر امور تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد را بر عهده دارند که خوشبختانه این رابطین تا کنون در این زمینه، فعالیتهای خوبی داشته اند.

وی با اشاره به برکات فعالیت رابطین فرهنگی ادامه داد: فعالیت مطلوب رابطین فرهنگی، میل به تحصیل را در دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد افزایش می دهد و تا حد زیادی از افت تحصیلی و ترک تحصیل در میان این دانش آموزان جلوگیری می کند.

این مسئول در خصوص رابطین فرهنگی کمیته امداد غرب استان تهران بیان داشت: در حال حاضر، 13 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد غرب استان تهران در مدارس این منطقه تحصیل می کنند که به کمک تلاشهای رابطین فرهنگی کمیته امداد در سال تحصیلی جدید، 400 نفر از این دانش آموزان به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و نیز حوزه های علمیه راه یافته اند.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد غرب استان تهران افزود: یکی از اولیای هر مدرسه یعنی مدیر، معاون، دبیر یا یکی از کارکنان آن مدرسه به عنوان رابط فرهنگی کمیته امداد غرب استان تهران، وظیفه نظارت بر امور تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش را بر عهده دارند.

مصطفایی خاطرنشان کرد: رابطین فرهنگی هر 10 مدرسه غرب استان تهران - که دانش آموز تحت پوشش در آنها تحصیل می کند، زیر نظر یک سررابط هستند که آن سررابط نیز تحت نظر یک سررابط مرجع فعالیت می کند.