تقویت فرهنگ مطالعه رغبت به نگارش را در مولفان افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد کاظم دبیری بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه کتاب خراسان رضوی افزود: با تقویت فرهنگ مطالعه، مولفان نیز رغبت به نگارش کتاب پیدا کرده و در بخش کیفی کارخود دقت بیشتری می کنند و همچنین تعاملی میان مولف و مخاطب ایجاد می گردد.

وی در ادامه تصریح کرد: ترویج فرهنگ کتابخوانی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر تنها زمانی به فرهنگ عمومی تبدیل می شود که جامعه آن را برای خود نیازی پایان ناپذیر بداند.

دبیری گفت: با توجه به اینکه انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هر سال در تهران برگزار می شود، استان خراسان رضوی پتانسیل های زیادی در این حوزه دارد و با یاری خداوند و توجه ویژه مسئولین انتخاب کتاب سال در استان برای خود جایگاهی یافته که افزایش ارسال کتاب به دبیرخانه پنجمین انتخاب کتاب سال دلیلی بر این ادعاست.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مشهد با بیان اینکه ارج نهادن به قلم نویسندگان و تقدیر و تشویق مولفان از اهداف این انتخاب است گفت: غنا بخشیدن به محتوای کتاب و استانداردهای موجود تاکیدی بر این امر مهم است.

وی تاکید کرد: باید سعی شود شعاع رشته ها و موضوعات کتاب انتخابی را بیشتر کنیم تا بتوانیم کتابهایی با محتوای مناسب به جامعه معرفی کنیم.

وی تصریح کرد: در کنار ناشرین، چاپخانه داران موفق و صحافان شایسته، می توان در سال های بعد ویراستار، نمونه خوان ها، طراحان جلد، صفجه آرای کتاب و تصویرگر کتاب کودک را مورد نظر قرار داد و از آنها تقدیر کرد.

دبیری در خصوص تاثیر کتاب خوب و برگزیده در زندگی گفت: اگر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان اقشار جامعه نهادینه شود کسب مهارتهای زندگی و تصمیم گیری در زندگی راحت تر خواهد شد.