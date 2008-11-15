تبدیل محور ترانزیتی نهبندان - شهداد به مکانی برای استفاده قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا صابری پیش از ظهر امروز در جمع مدیران اجرایی خراسان جنوبی با تاکید بر توجه به رفع مشکلات در این جاده و خروج آن از شکل کنونی بر توسعه بازارچه مرزی دوکوهانه شهرستان مرزی نهبندان تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال صادرات کالا از طریق بازارچه مرزی دوکوهانه نهبندان به کشور افغانستان از افت نسبی برخوردار بوده است، افزود: با توسعه و نگاه ویژه مسئولان به این بازارچه، میزان صادرات کالا و مبادلات تجاری در این بازارچه ی مرزی افزایش می یابد.

صابری بر تعامل هر چه بیشتر نمایندگان مجلس و مسئولان در زمینه ایجاد وحدت و تلاش برای حل مسائل و مشکلات کشور تاکید کرد و گفت: ویژگی مسئولان دلسوز و خدوم، خدمتگزاری صادقانه و بی منت به مردم محروم است.

وی تلاش استاندار و مدیران اجرایی خراسان جنوبی را مایه دلگرمی، تقویت و روحیه امید در مردم این استان دانست و افزود: طرح ویژه توسعه نهبندان از جمله مسائلی است که باید با جدیت بیشتر پیگیری شود.

صابری با اشاره به اینکه تاکنون به طرح توسعه نهبندان که از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب است توجه چندان نشده، از تعلق ردیف خاص بودجه با نظر مساعد معاون اجرایی رئیس جمهور به طرح توسعه نهبندان از سال آینده خبر داد و اظهار داشت: با تحقق این امر مشکلات شهرستان نهبندان از بعد سرمایه گذاری و اجرایی تا حد زیادی بر طرف می شود.

نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی از آمادگی و هماهنگی مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با مدیران این استان در جهت حل مسائل و مشکلات و شکوفایی استعدادهای بالقوه خراسان جنوبی در بخش های مختلف خبر داد.