تیم گلبال بانوان تهران در آستانه کسب مقام سوم مسابقات ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان گلبالیست کشورمان روز گذشته در جریان روز نخست این مسابقات که در ونیز ایتالیا جریان دارد، ابتدا برابر تیم اسپانیا به نتیجه تساوی 4 بر4 رضایت داد، سپس با یک امتیاز اختلاف برابر تیم قدرتمند سوئد متحمل شکست 5 بر4 شد و بامداد امروز مقابل تیم هلند با نتیجه 6 بر2 به پیروزی رسید.

نمایندگان کشورمان امروز عصر در مقابل تیم گلبال انگلیس قرار خواهند گرفت و در صورت پیروزی مقابل این تیم به مقام سومی مسابقات بین المللی ایتالیا دست خواهند یافت.

در این مسابقات تیم‌هایی از کشورهای ایران، هلند، سوئد، انگلیس و اسپانیا حضور دارند.

کلاس آموزشی فوتبال نابینایان

یک دوره کارگاه آموزشی مربیگری فوتبال پنج نفره نابینایان از امروز (شنبه) لغایت 27 آبان در تهران برگزار می شود.

حدود 20 نفر از مربیان فوتبال علاقمند به فعالیت در رشته فوتبال 5 نفره نابینایان از استان‌های گیلان، تهران، خوزستان، مازندران، بوشهر، ایلام، همدان و چهارمحال و بختیاری در این کلاس آموزشی که در مجتمع کهریزک تهران برگزار می شود با قوانین خاص این رشته آشنا خواهند شد.

شایان ذکراست فوتبال 5 نفره نابینایان از سال گذشته در فدراسیون ورزش‌های نابینایان شکل گرفته و در اولین حضور خود در مسابقات 2007 آسیا، مقام سومی این قاره را به خود اختصاص داده است.