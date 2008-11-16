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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۴۹

سه میلیارد و 705 میلیون ریال درآمد ثبتی به حساب دولت واریز شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان صومعه سرا از واریز سه میلیارد و 705 میلیون و 722 هزار ریال در سال 86 به حساب دولت خبر داد.

رضا قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درآمدهای دولتی که سال جاری از این شهرستان به حساب دولت واریز شده را 724 میلیون و 915 هزار و 852 ریال اعلام کرد.

وی همچنین عنوان کرد: در این مدت هزار و 959 جلد سند مالکیت در این شهرستان صادر، 153جلد سند مختومه و 856 جلد سند شرکت سهامی خاص و تعاونی با مسئولیت محدود ثبت شده است.

قاسم زاده در ادامه از ثبت چهار جلد شرکت تجاری و هفت جلد شرکت تعاونی در سال جاری خبر داد و یادآور شد: تاکنون افزون بر414 جلد سند مالکیت صادر و 53 جلد سند نیز در این شهرستان مختومه شده است.

کد مطلب 783407

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