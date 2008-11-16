به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بر اساس طرح "خون خام" مسعود کیمیایی نوشته شده و در خلاصه داستان آن آمده است: لیلی برای تحصیل در تهران نزد خواهرش سایه میآید و سایه که مجری یک برنامه رادیویی است مراقبت از لیلی را به عهده میگیرد. آشنایی لیلی با شاهرخ مخالفت سایه را در پی دارد، اما لیلی برخلاف تعهدش دور از چشم خواهر...
عوامل تولید "گامهای معلق" عبارتند از مدیر تصویربرداری: فریبرز سیگارودی، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه و لباس: جهانگیر میرزاجانی، مدیر تولید: امیر پوربهشتی، صدابردار: مسعود شاهوردی، دستیار و برنامهریز: فواد چاومهر و تهیهکننده: مجید مولایی.
شاهحسینی بهار امسال فیلم سینمایی "زنها فرشتهاند" را با بازی نیکی کریمی، مهتاب کرامتی، امین حیایی، محمدرضا شریفینیا و لادن طباطبایی روی پرده داشت که به تازگی وارد شبکه خانگی شده است.
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