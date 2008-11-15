برای ارتقاء فرهنگ کتابخوانی بستر سازی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، دهمرده ظهر امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب کرمان گفت: یکی از راههای بستر سازی فرهنگ در جامعه افزایش تعداد کتابخانه های عمومی و بالا بردن سطح کمی کتابخانه ها با توجه به نیازهای جامعه است.

استاندار کرمان افزود: برپایی نمایشگاههای کتاب در استان کرمان می تواند فرصت مناسبی برای مردم در جهت تهیه کتابهای مختلف با سلایق متفادت باشد.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه کتاب در سال گذشته گفت: مردم کرمان طبق سوابق تاریخی یکی از با فرهنگ ترین مردم ایران هستند که از برنامه های فرهنگی استقبال می کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز افزود: در این نمایشگاه 700 ناشر داخلی و 100 ناشر خارجی شرکت دارند که محصولات خود را در 400غرفه در معرض دید عموم قرار داده اند.

مهدی محبان افزود: در پنجمین نمایشگاه کتاب استان کرمان که از امروز به مدت یک هفته در مصلای کرمان برگزار می شود 75 هزار عنوان کتاب با موضوعات مختلف در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

وی با اشاره به تخفیف 40 درصدی نمایشگاه افزود: 20 درصد از محصولات فرهنگی و کتابها در این نمایشگاه از تخفیف ناشر و 20 درصد هم از تخفیف ارشاد اسلامی بهره مند می شود.

محبان افزود: در سال گذشته 300میلیون بن کتاب عرضه شد و میزان فروش نیز 500 میلیون تومان بود که در سال جاری با ارائه 400 میلیون بن به مردم پیش بینی 600 میلیون فروش را می کنیم.

وی از حضور 98 درصد ناشران در روز اول نمایشگاه خبر داد و گفت: به دلیل برخی مشکلات درحمل و نقل برخی از ناشران در زمان افتتاح حضور نداشتند.

این نمایشگاه در حالی افتتاح شد که تعدادی از غرفه ها تعطیل بود و برخی از غرفه داران نیز در حال استقرار بودند نکته دیگر برگزاری این نمایشگاه تبلیغات کمرنگ برگزاری این نمایشگاه بود که همچون سال گذشته باعث ازدحام علاقمندان به کتاب در روزهای پایانی نمایشگاه خواهد شد.