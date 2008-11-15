داوران عکس جشنواره تجسمی فجر معرفی شدند

دبیر بخش عکس جشنواره تجسمی فجر به خبرنگار مهر گفت: فراخوان بخش عکس آماده شده و به زودی منتشر می‌شود. ما برای انتخاب آثار شورایی متشکل از فرهاد سلیمانی، محمدمهدی سلیمانی، داریوش عسگری، مجید ناگهی و مهدی مقیمی‌نژاد تشکیل دادیم. همچنین با حضور سلیمانی و رحیمیان از شورای انتخاب در کنار غضبانپور، صمدیان و زنده‌روح کرمانی آثار داوری خواهد شد.

علیرضا کریمی صارمی در ادامه افزود: با وجود اینکه فرصت کمی تا برگزاری جشنواره در اختیار داریم، امیدوارم بتوانیم جشنواره تجسمی فجر را در شان نام انقلاب اسلامی برگزار کنیم. این کمی زمان را با عکس‌هایی که هنرمندان در سال‌های گذشته با موضوع امید به آینده ثبت کرده‌اند جبران خواهیم کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های بخش عکس گفت: ما قصد داریم در کنار بخش اصلی یک بخش غیر رقابتی برگزار کنیم تا هنرمندان عکاس پیشکسوت و حرفه‌ای آثار خود را در آن با موضوع سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب ارائه دهند. همچنین برای معرفی هنرمندان بخش همایش و کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی می‌کنیم.

دبیر بخش عکس جشنواره تجسمی فجر در پایان گفت: برای بخش همایش ما هنرمند خارجی نخواهیم داشت و محمد ستاری در آن حضور دارد. از آنجا که دبیرخانه جشنواره فجر دائمی است، امیدوارم در سال‌های آینده بتوانیم شاهد برنامه‌ریزی بهتری باشیم و جشنواره برای برگزار شدن به شکل بین‌المللی شرایط بهتر داشته باشد.