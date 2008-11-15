خیرین خوزستان در بخش ازدواج فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا کلاه کج امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: مشارکت خیرین استان خوزستان در بخش ازدواج بسیار پایین است و باید با فرهنگ سازی و جلب اعتماد، آنان را به سمت فعالیت در بخش ازدواج سوق دهیم زیرا برای مرتفع کردن موانع ازدواج در کشور حضور این افراد می تواند تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: فعالیت خیرین در استان خوزستان بیشتر در بخشهای ساختن مدرسه و مسجد است در حالیکه فعالیت خیرخواهانه در بخش ازدواج جوانان ثواب کمتری نسبت به ساختن مدرسه و مسجد ندارد و خیرین باید به این امر واقف باشند زیرا هزینه های سرسام آور ازدواج، جوانان بسیاری در کشور را از این سنت حسنه دور ساخته که عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

کلاه کج تاکید کرد: کارها، برنامه ها و طرح های بسیاری برای افزایش آمار ازدواج جوانان در استان خوزستان در دستور کار این سازمان قرارگرفته که امیدواریم دستگاه های اجرایی استان با تعامل بیشتر خود این سازمان را در دستیابی به اهداف خود یاری کنند زیرا اعتبارات این سازمان به گونه ای نیست که بدون همکاری سایر دستگاه های دولتی استان بتوان کاری برای جوانان به خصوص در موضوع مهمی مثل ازدواج از پیش برد.

وی افزود: از جمله اقداماتی که با کمک های نهادهای مردمی در استان انجام داده ایم در اختیار قرار دادن خدماتی مانند لباس عروس، سفره عقد، تامین ماشین عروس و گل کاری آن، آتلیه عکاسی و فیلمبرداری و تقدیم یک هدیه عروسی با قیمت مناسب به زوجهای جوان است که این کار، مخارج سنگین ازدواج برای جوانان را تا حدودی بسیار زیادی کاهش داده است.

مدیر سازمان ملی جوانان خوزستان خاطر نشان کرد: یکی از طرحهایی که هم اکنون در این سازمان در حال اجرا است شناسایی زوجهایی که از ابتدای سال جاری تنها با مهریه 14 سکه بهار آزادی و کمتر به عقد هم در آمده اند، است که پس از شناسایی یک هدیه ویژه به آنان تقدیم خواهد شد تا در این خصوص فرهنگ سازی مناسبی برای کاهش مهریه صورت گیرد.

کلاه کج با انتقاد شدید از مدیران استان خوزستان نسب به بی توجهی به امر ازدواج اظهار داشت: مدیران استان چه اقدام ارزنده ای برای تسهیل ازدواج فرزندان پرسنل شاغل خود انجام داده اند؟ واقعا باعث شرمندگی است که اعلام کنم در خوزستان تعداد مدیرانی که به مقوله ازواج اهمیت می دهند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند و استان در این بخش از بسیاری از استان های دیگر عقب تر است.

وی با اعلام اینکه استان خوزستان در بخش ازدواج در سال گذشته در کشور، اول در سه ماهه نخست سال جاری در رده چهارم قرار گرفته است، گفت: هیچکدام از مدیران استان و حتی من نیز نمی توانیم این تعداد ازدواج را ناشی از عملکرد خود بدانیم زیرا مردم کمترین بهره را از کمکهای سازمان بهره در امر ازدواج مورد استفاده قرار می دهند.

کلاه کج ادامه داد: همواره برای پیشبرد اهداف خود برای تسهیل امر ازوداج با عدم همکاری دستگاه های اجرایی خوزستان مواجه هستیم به همین علت امروز برای چندمین بار استعفای خود را تقدیم استاندار و رئیس سازمان ملی جوانان کرده ام زیرا احساس می کنم با این شرایط قادر به فعالیت اثر بخش نیستم.

وی با اشاره به اینکه همواره در فکر احداث مجتمعی برای برگزاری چندین مراسم ازدواج به صورت همزمان بوده ام ولی اعتبار کافی برای اجرای این طرح در اختیار سازمان ملی جوانان نیست، ادامه داد: برای نمونه یک نفر در اهواز حاضر شده یک ساختمان شش طبقه که قیمت آن شش میلیارد ریال است را با هزینه ماهانه 60 میلیون ریال به سازمان ملی جوانان استان خوزستان اجاره دهد که ما توانسته ایم 30 میلیون ریال آن را از تهران تامین کنیم ولی استان خوزستان برای تامین 30 میلیون ریال دیگر با ما همکاری نکرد و ما مجبور شدیم از اجاره کردن این مجتمع چشم پوشی کنیم.

مدیر سازمان ملی جوانان خوزستان اظهار داشت: به سازمان آموزش و پرورش استان نیز پیشنهاد دادیم در اهواز چهار مدرسه و در سایر شهرهای استان یک مدرسه در اختیار این سازمان قرار دهد تا از آن برای برگزاری مراسم ازدواج برای جوانان بی بضاعت استفاده کنیم و امکانات مورد نیاز را در این مدارس ایجاد کنیم ولی رئیس سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان با این کار موافقت نکرده در حالیکه ما حاضر بودیم هرگونه تعهد مورد نظر این سازمان را در اختیار آنان قرار دهیم.