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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۵۰

استاندار سمنان:

پدیده قاچاق ناشی از اختلاف قیمت و تفاوت اقتصادی بین کشورها است

پدیده قاچاق ناشی از اختلاف قیمت و تفاوت اقتصادی بین کشورها است

سمنان - خبرگزاری مهر: علی عبداللهی گفت: قاچاق ناشی از اختلاف قیمت و تفاوت اقتصادی بین کشورها است که اختلاف قیمت کالاها موجب می شود قاچاق برای عده ای به صرفه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان ظهر امروز در گردهمایی تخصصی قاچاق کالا و ارز شمال و شمال شرق کشور گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشورنیازمند عزم ملی است.

وی افزود: مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز عزم همگانی دستگاه های قضایی و اجرایی کشور را می طلبد و توسط یک سازمان به تنهایی امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه کالای داخلی باید توان رقابت با کالای خارجی را برای جلوگیری از قاچاق کالا داشته باشد، گفت: قوانین و مقررات ورود کالا نیز نیازمند بازنگری و تجدید نظر است.

استاندار سمنان با اشاره به روند طولانی ورود کالا به کشور، گفت: بعضی قوانین باعث ترغیب به قاچاق کالا می شود که باید با تجدید نظر در مقررات جلوی قاچاق کالا را گرفت.

عبداللهی استان سمنان را محل عبو کالای قاچاق دانست و گفت: تلاش های صورت گرفته در مبارزه با پدیده قاچاق در کشور خوب ولی کافی نیست.

گردهمایی تخصصی قاچاق کالا و ارز شمال و شمالشرق کشور با شرکت مدیران تعزیرات حکومتی شش استان در سمنان برگزار شد.

در این گردهمایی که با هدف تعامل و هماهنگی بیشتر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، مسئولان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گیلان، مازندران، گلستان و سمنان شرکت کردند.

کد مطلب 783424

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