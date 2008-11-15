پدیده قاچاق ناشی از اختلاف قیمت و تفاوت اقتصادی بین کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان ظهر امروز در گردهمایی تخصصی قاچاق کالا و ارز شمال و شمال شرق کشور گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشورنیازمند عزم ملی است.

وی افزود: مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز عزم همگانی دستگاه های قضایی و اجرایی کشور را می طلبد و توسط یک سازمان به تنهایی امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه کالای داخلی باید توان رقابت با کالای خارجی را برای جلوگیری از قاچاق کالا داشته باشد، گفت: قوانین و مقررات ورود کالا نیز نیازمند بازنگری و تجدید نظر است.

استاندار سمنان با اشاره به روند طولانی ورود کالا به کشور، گفت: بعضی قوانین باعث ترغیب به قاچاق کالا می شود که باید با تجدید نظر در مقررات جلوی قاچاق کالا را گرفت.

عبداللهی استان سمنان را محل عبو کالای قاچاق دانست و گفت: تلاش های صورت گرفته در مبارزه با پدیده قاچاق در کشور خوب ولی کافی نیست.

گردهمایی تخصصی قاچاق کالا و ارز شمال و شمالشرق کشور با شرکت مدیران تعزیرات حکومتی شش استان در سمنان برگزار شد.

در این گردهمایی که با هدف تعامل و هماهنگی بیشتر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، مسئولان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گیلان، مازندران، گلستان و سمنان شرکت کردند.