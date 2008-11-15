خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: سره‌گرایی زبانی موضوعی است که بیشتر به حوزه برنامه‌ریزی زبان که از زیرشاخه های اصلی جامعه شناسی زبان است مربوط می شود.

مبانی نظری پژوهش حاضر از ترجمه بازاندیشی کتاب linguistic purism نوشته جورج توماس گرفته شده است و در بررسی ایدئولوژی سره گرایانه گروه‌هایی از فارسی زبانان مورد استفاده قرار گرفته است.

این کتاب پژوهشی برای معرفی جامع سره‌گرایی زبانی در چارچوب نظریه‌ای از ارزشها و با تکیه بر ابعاد تقابلی و تطبیقی آن است. در ابتدای کتاب پیشینه مطالعات سره‌گرایی مرور شده و سپس آرای مکاتب مختلف زبان شناسی در این باره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کتاب کوشیده چارچوبی رده شناختی برای مطالعه همه موارد سره‌گرایی به عنوان یک ایدئولوژی به دست دهد و در همین راستا به شیوه‌های تاثیرگذاری سره‌گرایی بر تحول زبان و نگرشهای موجود درون یک جامعه زبانی توجهی ویژه شده است.

بیان برخی مشخصات بارز سره‌گرایان و بررسی آن در ایران و جهان از دیگر مطالب این کتاب است.