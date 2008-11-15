35 میلیارد ریال برای تکمیل باند هلی پد مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فردین خنجری ظهر شنبه در جلسه شورای اداری جمعیت هلال احمر استان در ساری با بیان اینکه مازندران محور منطقه دو کشور و استان معین تهران است، افزود: با توجه به نیازمندی های استان ضرورت ایجاد پایگاه امداد هوایی احساس شده بود.

وی خاطر نشان کرد: کلنگ احداث این پایگاه در اردیبهشت ماه امسال با اعتبار اولیه 400 میلیون تومان در زمینی به مساحت شش هکتار به زمین زده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه در کمتر از دو شروع کار اجرایی، زیراساس باند هلی پد ساخته شد اظهار داشت: پهنای باند هلی پد فوق 250 در 30 متر است.

به گفته خنجری، در طراحی اولیه ساخت این پایگاه ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده که در کشور بی نظیر است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد تامین اعتبار برای اتمام این پایگاه در سفر دوم هیئت دولت از سوی مسئولین استانی ارائه شد، خاطر نشان کرد: با تصویب هیئت دولت و اختصاص مبلغ 35 میلیارد ریال امیدواریم تا پایان بهمن ماه امسال فاز اول این پایگاه به بهره برداری برسد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران افزود: بر اساس آخرین برآوردها برای تکمیل این باند چهار میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار نیاز است که از محل تملک دارایی های استان و اعتبار استانی به این امر اختصاص داده شده است.

خنجری در مورد ویژگیهای چرخبال این فرودگاه گفت: چرخبال ام یو 17 روسی که در نوع خود بی نظیر است خریداری شده و همچنین یک چرخبال نیز از سوی وزیر جهاد کشاورزی به ستاد حوادث غیرمترقبه استان اختصاص داده شده که با شروع به کار این پایگاه تحویل گرفته می شود.

وی همچنین با اشاره به اختصاص 700 میلیون تومان اعتبار از سوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار به مازندران جهت خرید مایحتاج اولیه هلال احمر برای مواقع ضروری گفت: با مذاکرات اولیه انجام شده به زودی قرارداد خرید و پشتیبانی وسایل مورد نیاز با یک شرکت داخلی بین المللی انجام می شود.

خنجری با اشاره به اختصاص 130 میلیون تومان اعتبار برای سبد غذایی هلال احمر مازندران از سوی سازمان امداد و نجات کشور اظهار داشت: هلال احمر استان به نانوایی های ویژه حوادث تجهیز خواهند شد.

وی در پایان با ابراز تاسف از اینکه علیرغم پیگیری های مختلف تاکنون پروانه فعالیت دارودخانه هلال احمر مازندران پس از گذشت 28 سال از سوی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی صادر نشد تصریح کرد: مازندران تنها استانی است که با این مشکل مواجه است.