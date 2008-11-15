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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۴

پایگاههای اینترنتی مسلمان شبکه خبری مشترک تشکیل می‌دهند

مدیران دو پایگاه بزرگ اینترنتی اسلامی در فرانسه و اسپانیا دیروز جمعه 24در مادرید نشستی برگزار کرده و مبانی و راهکارهای ایجاد شبکه رسانه‌ای اسلامی اروپا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد کولین مدیر بخش اخبار مسلمانان فرانسه در پایگاه اینترنتی "سفیر نیوز" گفت: امیدواریم درک بهتری از دین اسلام ارائه کرده و اطلاعات صحیحی درباره اسلام و مسلمانان در سطح اروپا ارائه کنیم.

کولین یکی از مجریان این نشست بود که با حضور 30 نفر از نمایندگان رسانه‌ها و جوامع اسلامی سراسر اروپا برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست بخث درباره ایجاد یک شبکه مشترک همراه پایگاه اسلامی اسپانیایی "وب اسلامیکا" به مدیریت یوسف فررناندز عنوان شده است.  

حدود 20 میلیون مسلمان در اروپا زندگی می‌کنند که بیشترین تعداد آنها در فرانسه ساکن هستند، پس از آن قسمت اعظم از مسلمانان اروپا در بریتانیا و آلمان زندگی می‌کنند.

کد مطلب 783436

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