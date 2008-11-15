27 شعبه تعزیرات در مراکز ایست و بازرسی کشور ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید عبدالمجید اجتهادی بعد از ظهر امروز در گردهمایی تخصصی قاچاق کالا و ارز شمال و شمال شرق کشور در سمنان گفت: رسیدگی سریع و آنی به پرونده های قاچاق کالا در محل توقیف از اهداف راه اندازی این شعب است.

وی با اشاره به اینکه دو شعبه جدید در استان خراسان رضوی به زودی ایجاد می شود، گفت: جلوگیری از شیوع تخلفات احتمالی، جلوگیری از سندسازی متهمین و سوء استفاده های احتمالی و نیز صیانت از عوامل مبارزه کننده و افزایش توان کاری نیروها و رسیدگی سریع به پرونده ها از دیگر مزایای ایجاد این شعب در کشور است.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به کاهش شدید قاچاق سوخت در کشور گفت: این کاهش نشان دهنده برخورد قاطع دستگاه های اجرایی و قضایی با قاچاق سوخت در کشور بوده است.

اجتهادی از تشکیل هفت هزار پرونده قاچاق سوخت از ابتدای امسال خبر داد و گفت: تاکنون به 94 درصد این پرونده ها رسیدگی شده و برای آنها حکم صادر شده است.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور یادآور شد: 158 میلیارد ریال جریمه متخلفین و عوامل قاچاق سوخت در این مدت بوده است.

گردهمایی تخصصی قاچاق کالا و ارز شمال و شمالشرق کشور با شرکت مدیران تعزیرات حکومتی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گیلان، مازندران، گلستان و سمنان برگزار شد.

این گردهمایی با هدف تعامل و هماهنگی بیشتر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی راهکارهای مناسب جهت رسیدگی هرچه سریعتر و قانونمند پرونده های قاچاق، تبیین قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا در سمنان برگزارشد.