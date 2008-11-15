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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۴۳

کتابخوانی باید از خانواده‌ها شروع شود

کتابخوانی باید از خانواده‌ها شروع شود

علیرضا خمسه گفت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید قبل از ورود کودکان به مدرسه و در جمع خانواده اتفاق بیفتد تا پس از ورود به مدرسه و دانشگاه این تفکر گسترده‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خمسه ضمن بیان این موضوع گفت: این بحران و فاجعه بزرگی است که جامعه امروزی ما اینقدر با کتاب و کتابخوانی بیگانه شده است. برای رفع این بحران باید عزمی ملی داشت.

وی افزود: تا هنگامی که افراد جامعه به این باور نرسند که کتاب و کتابخوانی یک ارزش فرهنگی است چندان امیدی به کتابخوان کردن جامعه نیست.

خمسه از نقش مهم رسانه‌هایی از جمله سینما، تلویزیون، رادیو و رسانه های نوشتاری یاد کرد ونقش این رسانه‌ها را در مسیر ترغیب جامعه به سمت کتاب و کتابخوانی بسیار مهم ارزیابی کرد.

وی برپایی جشنواره فیلم مستند کتاب را تلاشی موثر در مسیر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دانست که نیازمند استمرار و تداوم بیشتر در سالهای آینده است.

نخستین جشنواره فیلم مستند کتاب 27 آبان ماه با معرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 783440

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