19 راهدارخانه در استان زنجان تجهیز شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا سقندلی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در خصوص طرحهای زمستانی اداره کل راه و ترابری استان زنجان افزود: با آغاز فصل سرما و شروع بارندگی ها، همکاران ما به منظور بالا بردن سطح ایمنی جاده ها و جلوگیری از مسدود شدن راهها در حال آماده باش برای ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به تجهیز راهدارخانه های استان ادامه داد: در حال حاضر 493 نفر از همکاران ما در 25 نقطه از استان با در اختیارداشتن 256 دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک برای حفظ راه ها در موقعیتهای خاص آماده هستند.

سقندلی تصریح کرد: تمام تلاش ما در این اداره کل براین است که با استفاده از تجهیزات در اختیار و با همکاری بخش خصوصی کمترین مشکل را در محورهای استان زنجان داشته و شاهد مسدود شدن هیچ یک از راههای اصلی استان نباشیم.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان از آسفالت 60 درصد از چهار هزار و 240 کیلومتر از راههای روستایی استان خبر داد و افزود: ازاین مقدار دو هزار و 282 کیلومتر راه آسفالته، یک هزار و 100 کیلومتر راه شنی آماده آسفالت و 650کیلومتر نیز راه دسترسی است.

سقندلی میزان اعتبار امسال راههای روستایی استان را 117 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این مبلغ در مقایسه با میزان اعتبارات سال گذشته که 100 میلیارد ریال بود، از رشد 17 درصدی برخوردار شده است.

وی با تاکید برلزوم توسعه و بهسازی راههای روستای استان، افزود: امسال 190 کیلومتر ازراههای روستای این استان آسفالت شده است.