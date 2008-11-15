بردباری و حلم سلامت دین و دنیا را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مؤسسه گفتگوی ادیان به مناسبت فرا رسیدن ۱۶ نوامبر (۲۶ آبان) روز بین‌المللی مدارا و تسامح آمده است:‌ می‌پذیریم که تسامح را کوتاهی و سهل‌انگاری در دفاع از اصول و ارزشهای والا نپنداریم و در عین کوشش و تلاش در گسترش آن ارزشها اما با همه تجلیات اندیشه‌ها کریمانه برخورد کنیم و با مقولاتی که خاستگاه عقلی و فطری دارند، مخالفت نکنیم.

در این پیام تصریح شد: این تحمل و حلم و بردباری قدرت ما را برای تاب آوردن بدون در هم شکستن در مقابل هر آنچه ناصواب و ناگوار می‌دانیم نشان خواهد داد و موجب پیروزمندی و قوام و دوام سلامت دین و دنیای ما می‌شود چونان که رهبران دینی ما سفارش کرده‌اند.

در ادامه این پیام آمده است: تحمل و بردباری از لوازم دنیای پیشرفته و اجتماع شکوفا و زمینه‌ساز رشد خلاقیتها و نوآوریهای تاریخ‌ساز محسوب می‌شود و بدون آن شاید انسان هنوز در کشاکش جدالهای بیهوده قرون وسطایی غوطه می‌خورد. نابردباری چه در وجه دینی و چه در وجه فرهنگی و اجتماعی در اوج خود می‌توانست به سیطره تک‌صدایی/توتالیتریسم و حضور دائمی خشونت به عنوان فاکتوری مهم در روابط اجتماعی بیانجامد. امری که بارها تجربه شد و علی رغم دوام گاه چند صد ساله در بعضی جوامع سرانجام در همه جا فرو ریخت و ناکارآمدی خود را نشان داد.

این پیام اظهار داشت: حقیقت گرچه مطلق است اما فهم انسان همواره از آن نسبی است و از این رو مطلق‌اندیشی و خود را حقیقت محض دانستن و در بر روی اندیشه‌های ناشی از درک متفاوت بستن همیشه راهی کج به سوی حقیقت بوده است. ادیان الهی مجموعه‌های تعلیمی گسترده‌ای بوده‌اند که در حقیقت آنها تردیدی نداریم، اما باید بپذیریم که در ژرفا و عمق روح انسان به عنوان هدف این تعلیمات عجایبی نهفته است که ذهن وابسته ما به شرایط روزگار قادر به شناخت و تجزیه و تحلیل همه آن نیست. شاید که به اندازه تمام انسانها راههایی به سوی فهم همان حقیقت واحد وجود داشته باشد.

در این پیام اعلام شد: امام علی (ع) می‌فرماید: سلامت دین و دنیا در مدارا با مردمان است. و سعدی متفکر بزرگ ایرانی می‌گوید: دو کس دشمن ملک و دین‌اند یکی پادشاه بی‌حلم و دیگری زاهد بی‌علم .