خرید تضمینی دانه های روغنی سویا در بابل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، داریوش آقاپور ظهر شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان در فرمانداری اظهار داشت،خرید سویا از 12 آبانماه در بابل آغاز و تا روز گذشته حدود 600 تن دانه روغنی سویا از کشاورزان سویا کار خریداری و بهای آن توسط تعاون روستایی بابل به تولید کنندگان پرداخت شد.

آقاپور با اشاره به اینکه تنها مرکز خرید تضمینی دانه های روغنی در بابل اتحادیه شرکت تعاون روستایی است تصریح کرد: نرخ تضمینی دانه روغنی سویا در بابل در سالجاری با 12 درصد رطوبت و دو درصد ناخالصی به مبلغ چهار هزار و 445 ریال از تولیدکنندگان سویا خریداری می شود.

وی ادامه داد: تاکنون از سوی سازمان تعاون روستایی مازندران مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت خرید دانه های روغنی سویا به شهرستان بابل اختصاص یافته است.

آقاپور افزود: اداره تعاون روستایی بابل پس از خرید تضمینی سویا بهای آن را طی چک لیستی به بانک ملت شعبه مرکزی بابل ارسال نموده و کشاورزان با مراجعه به بانک هزینه فروش خویش را دریافت می کنند.

وی اظهار داشت:پیش بینی میشود در سال جاری بیش از 800 تن دانه روغنی سویا از سویاکاران بابلی خریداری شود این در حالی است که در سال گذسته حدود 650 تن دانه روغنی سویا از سویا کاران خریداری شد.

آقاپور تصریح کرد: اداره تعاون روستایی بابل بدون هیچگونه محدودیتی از نظر منابع مالی حتی در ایام تعطیل نیز آماده خرید تضمینی سویا از سویا کاران بابلی است.

