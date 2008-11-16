تالاسمی ها با کمبود فیلتر تزریق خون مواجه اند

رئیس سابق هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه مشکل تأمین فیلتر لکوسیت بالینی بیماران تالاسمی حل نشده است.

فیلتر لکوسیت بالینی یکی از لوازم مهم در درمان بیماران تالاسمی است. خون بیماران تالاسمی باید بعد از فیلتر شدن به آنها تزریق شود که در این فرآیند با کاهش میزان لکوسیت ( گلبولهای سفید) و پلاسمای خون، احتمال بروز واکنشهای تب زا و ایمونولوژیک در فرد دریافت کننده خون به حداقل می‌رسد.

با این همه و علی رغم آنکه فیلتر لکوسیت یکی از ملزومات تزریق خون به بیماران تالاسمی است مدتی است با وقفه به بخشهای تالاسمی تحویل داده می شود.

دکتر محمود هادی پور دهشال با اشاره به وجود فیلترهای پیش از ذخیره سازی در سازمان انتقال خون افزود: این فلیترها به هیچ عنوان پاسخگوی 18 هزار بیمار تالاسمی کشور نیست و لازم است دولت در این زمینه با تامین فیلترهای حین تزریق کمبود فعلی را جبران کند.

این کارشناس امور بیماریهای خاص ادامه داد: بنا به اطلاعات واصله شرکت سها (تولید کننده فیلترهای تزریق خون در کشور) قادر به پاسخگویی به مطالبات موجود نبوده و حجم تولیدات این کارخانه همه نیازهای داخلی را پوشش نمی دهد.

هادی پور تاکید کرد: ضروری است وزارت بهداشت به مسئولیت خود در تامین نیاز بیماران عمل کرده و میزان کافی فیلتر حین تزریق خون را در اختیار بیمارستانها و بخشهای مربوطه قرار دهد.

پیش از این محمدرضا مشهدی، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی گفته بود: هر بیمار تالاسمی برای تزریق خون به یک عدد فیلتر لکوسیت نیاز دارد که متاسفانه این فیلتر در حال حاضر در کشور موجود نیست و بیماران از اواخر هفته با مشکل کمبود فیلتر برای تزریق خون روبرو می‌شوند.