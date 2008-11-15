"کارآموز "سرپرست سازمان بیمه خدمات درمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی، دکتر سعید کارآموز به عنوان سرپرست سازمان بیمه خدمات درمانی منصوب شد.



در حکم وزیر رفاه آمده است: جناب آقای دکتر سعید کارآموز ضمن آروزی توفیق روز افزون با عنایت به درایت، شایستگی و تجربه جنابعالی در امور بیمه درمانی بدینوسیله حضرتعالی به عنوان "سرپرست سازمان بیمه خدمات درمانی کشور" منصوب می شوید.



وزیر رفاه در این حکم اظهار امیدواری کرده است که با به کارگیری نیروهای مجرب و بهره برداری از منابع موجود کمافی السابق در امور محوله موفق باشید.



دکتر کارآموز در سابقه فعالیتهای اجرایی خود مسؤولیتهایی نظیر مدیرکل بیمه خدمات درمانی کرمان، عضو هیئت مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی و مشاور وزیر رفاه در امور بیمه درمان را عهده دار بوده است.



پیش از این دکتر صادق رجایی مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور بود.