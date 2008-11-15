دادگاه بندپی شرقی از دادگاه های مازندران سبقت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حشمت رستمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مدت زمان رسیدگی به پرونده های بندپی شرقی از 4ماه به 27 روز کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه دادگاه بندپی شرقی ازنظر مدت زمان رسیدگی به پرونده ها از دادگاه استان سبقت گرفته است، تصریح کرد با رسیدگی به موقع پرونده ها ،موجودی پرونده ها در این دادگاه در طی دو سال اخیر از 600 پرونده در حال حاضر به 240 پرونده کاهش یافته است.

رستمی اظهار داشت: دادگاه بندپی شرقی حدود 60روستا در این بخش را تحت پوشش داشته اما با این وجود بنده به عنوان تنها قاضی دادگاه قضاوت 15 حوزه قضایی را عهده دار بوده و در یک روز به 12 پرونده رسیدگی و حکم صادر می کنم.

وی با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف بندپی شرقی از نظر عملکرد بهترین شورای حل اختلاف استان مازندران است، تصریح کرد: در طی سه سال اخیر میزان موجودی پرونده ها در شورای حل اختلاف از 300 فقره به 20فقره کاهش یافته است.

رستمی خاطر نشان کرد: میزان پرونده های اجرای احکام بندپی شرقی از 800 پرونده در طی چهار سال اخیر به 400 پرونده کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: عمده پرونده های دادگاه بندپی شرقی ناشی از تصادفات، اختلافات ملکی، منابع طبیعی و اخیرا نیز اختلافات خانوادگی می باشد.

رئیس دادگاه بندپی شرقی گفت: جرم و جنایت در این منطقه به طور چشمگیری کاهش یافته است.