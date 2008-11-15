به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست آیت الله مقتدایی با تاکید بر اهمیت اصل برگزاری این همایش خواستار تبلیغ و معرفی شایسته آن در سطح حوزه‌های علمیه کشور و جلب توجه و مشارکت کلیه محققان حوزوی شد.

حجت الاسلام سید علی عماد معاون پژوهش حوزه نیز ضمن متفاوت دانستن نهمین دوره این همایش، تجلیل از خادمان کتاب در عرصه‌های خدمت کتابخانه‌ای، اطلاع رسانی علمی - پژوهشی، احیاگران میراث علمی شیعه، نسخه شناسان و کتاب شناسان برتر را از جمله رویکردهای جدید نهمین دوره همایش کتاب سال حوزه بر شمرد.

حجت الاسلام جواد رفیعی مدیر محصولات پژوهشی حوزه نیز خواستار افزایش اعتبارات مالی این همایش در جهت توسعه آن در بعد بین المللی و انعکاس هر چه بهتر آن شد.

در این نشست مسئول دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه و دبیرعلمی همایش گزارشی از فعالیتهای انجام شده را به تفصیل بیان کرده و افزایش کمی و کیفی سطح آثار رسیده به دبیرخانه همایش، برگزاری 25 جلسه نشست نقد کتاب و ورود پایان‌نامه‌ها در فرایند ارزیابی همایش را از مهمترین اقدامات در راستای برگزاری همایش برشمرد.

در این نشست همچنین چند تن از سرگروهان داوران همایش مسایلی از جمله "تشویق حوزویان به سمت پژوهش"، "فرهنگسازی و ساماندهی پژوهش در حوزه"، "ارتقا، جایگاه قلم در حوزه"، "حمایت معنوی هر چه بیشتر مراجع عظام و نمایندگان مراکز علمی و دانشگاهی از این همایش" را برای برگزاری بهتر کتاب سال حوزه پیشنهاد دادند.

نهمین دوره همایش کتاب سال حوزه در زمستان امسال با حضور نویسندگان ، پژوهشگران ، اساتید و فرهیختگان حوزوی برگزار خواهد شد.