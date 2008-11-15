رئیس قوه قضائیه به خراسان جنوبی سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عیسی فرهادی ظهر امروز در جلسه برنامه ریزی مراسم استقبال از این مقام کشوری گفت: آیت الله شاهرودی به همراه کلیه معاونین و مدیران ارشد زیر نظر این قوه مدت دو روز به این استان سفر خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه مدیران ارشد قوه قضائیه نیز به شهرستانهای خراسان جنوبی سفر خواهند داشت، تصریح کرد: دیدار مردمی، برگزاری شورای اداری و تامین استان، دیدار با علما، روحانیون، اساتید دانشگاه ، دانشجویان و خانواده شهدا و ایثار گران و ملاقات حضوری با جمعی از مردم از جمله برنامه های رئیس قوه قضائیه در خراسان جنوبی است.

دیدار مردمی مسئولان قوه قضائیه روز پنج شنبه 30 آبان ماه جاری در محل مسجد امام حسین(ع) بیرجند برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران نیز در روز جمعه یکم آبان ماه برگزار خواهد شد.