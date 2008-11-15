ناوگان تاکسیرانی بیرجند به 550 دستگاه تاکسی مجهز است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد بهدانی ظهر امروز در نشست تاکسیرانان شهرداری بیرجند با اشاره به اینکه 490 دستگاه تاکسی بیرجند گردشی هستن افزود: 60 دستگاه تاکسی خطی نیز در این شهر به شهروندان خدمات ارائه می ‌کنند.

وی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی بیرجند در راستای رسیدگی به شکایات مردمی با رانندگان خاطی برخورد و اعمال قانون می ‌کند، تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی بیرجند فعالیت خود را به طور رسمی از شهریور سال 85 آغاز کرده و تاکنون 200 دستگاه تاکسی فرسوده را تعویض و نوسازی کرده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بیرجند ادامه داد: تجهیز 110 تاکسی گردشی و خطی به سیستم دوگانه سوز، ساماندهی تعداد 60 دستگاه مسافربر شخصی در خطوط مختلف شهری از جمله خیابان‌های سجاد شهر، شهید رجائی، کارگران، توحید، مدرس، پاسداران، غفاری و شهید آوینی، نوسازی و تعویض تابلوی ایستگاه‌های تاکسی در سطح شهر و تبدیل و تعویض خودروهای مسافربر شخصی به تاکسی تا پایان سال جاری از اقدامات این سازمان است.

بهدانی گفت: تعداد 50 تاکسی در فرودگاه و 100 دستگاه تاکسی نیز در پایانه مسافربری برای جابه‌جایی مسافران استقرار دارند که از این تعداد روزانه 15 دستگاه از ساعت چهار تا 23 به صورت کشیک در پایانه مسافربری آماده هستند.

وی تصریح کرد: این سازمان به لحاظ ایجاد امنیت بیشتر در میدان فرودگاه اقدام به استقرار 10 تاکسی در این میدان به صورت کشیک از ساعت 22 تا ساعت نخست صبح برای مسافران اتوبوس‌های مسیر زاهدان به مشهد و بالعکس کرده است.

مدیر‌عامل سازمان تاکسیرانی بیرجند از راه ‌اندازی چهار دستگاه مرکزی برای شبکه تاکسی بی ‌سیم خبر داد و گفت: این ایستگاه‌ ها برای شبکه تاکسی بی سیم در نقاط مختلف سطح شهر برای سرویس ‌دهی مناسب ‌تر به شهروندان راه ‌اندازی شده است.

به گفته وی شبکه تاکسی بی ‌سیم 133 با 35 تاکسی در حال حاضر به صورت شبانه ‌روزی به شهروندان خدمات ارائه می ‌کند.

مدیر‌عامل سازمان تاکسیرانی بیرجند از اختصاص تعدادی خودروی ون به ناوگان تاکسیرانی بیرجند خبر داد و افزود: این خودروها به صورت نقدی به قیمت 17 میلیون و 290 هزار تومان قابل واگذاری است.