باید از ظرفیت خیرین در رفع موانع ازدواج بهره برد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پراور بعد از ظهر امروز در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان هرمزگان اظهار داشت: باید ازدواج های آسان و کم هزینه را از حدود شعار در جامعه خارج و زمینه هایی را فراهم کرد که دو جوان بتوانند به راحتی با یکدیگر ازدواج کرده و انرژی خود را بر سایر زمینه های اجتماعی معطوف کنند.

وی گفت: باید ازدواج های آسان را در جامعه از خانواده های خودمان آغاز کنیم و این سنت را مسئولین در ازدواج های فرزندان خود به جامعه تعمیم دهند.

رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان استان هرمزگان ادامه داد: ورود خیرین در عرصه های مختلف جامعه زمینه های خیرات بسیاری را بدنبال داشته و متولیان این امر باید عرصه را برای ورود خیرین و نیکوکاران در زمینه های متعدد تامین جهیزیه تا منزل مسکونی و امکانات تشکیل خانواده مشارکت دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان، سخت گیری در امر ازدواج و تعیین مهریه های سنگین را در ادامه زندگی جوانان شضکننده عنوان کرد و از خانواده ها خواست تا با درک سایر شاخصه های مطرح در این حوزه، ملاک اساسی را ایمان، صداقت و گردار مناسب طرفین قرار دهند.

