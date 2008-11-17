طنزپردازان مردم را به انتخابهای درست وادارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری در مراسم اختتامیه سومین دوره طنز مکتوب با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری گفت: پیش از ظهور دموکراسی در جامعه ما پادشاهان به شیوه‌های بسیار خودکامه بر سر کار می آمدند و همواره از سوی شاعران و هنرمندان مورد انتقاد قرار می‌گرفتند، اما با ظهور دموکراسی در کشور که پیامد آن انتخاب رهبران و نمایندگان مجلس از سوی مردم است باز هم نوک پیکان انتقاد‌ها به سوی مدیران جامعه است.



رئیس حوزه هنری تهران افزود: در شرایط فعلی طنز پردازان باید باب جدیدی در کار خود باز کنند و نوک پیکان خود را به سوی مردم نشانه بگیرند که چرا بدون آگاهی مدیری را انتخاب می کنید و بعد دچار رنج و زحمت می شوند.



وی با اشاره به نزدیک شدن زمان انتخابات انتقادات خود را چنین نسبت به مردم چنین بیان کرد: برخی بدون هیچگونه آگاهی پای صندوقهای رای می‌روند و از میان چند کاندیدا گاه با توجه به شکل ظاهر‌یشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. در چنین شرایط رسالت طنز پردازان است که با بیان خود مردم را وادارند که بدون دانش کاری را انجام ندهند.

بنیانیان در پایان صحبتهایش گفت: با تغییر شیوه زندگی، باید شیوه بیان و محورهای ساختاری طنز پردازان نیز دگرگون شود.



پس از سخنان بنیانیان تعدادی از شاعران از جمله قاسم رفیعا و سید جواد موسوی به خواندن اشعار طنزگونه خود پرداختند.



درابتدای این همایش که با اجرای شهرام شفیعی، برگزار شد نمایش سنتی "بقال‌بازی" و نیز مستندی درباره چگونگی شکل‌گیری و برگزاری سومین جشنواره طنز به نمایش درآمد.



همچنین در طول برگزاری برنامه، شعرخوانی شاعرانی چون قیصرامین پور، سید حسن حسینی، محمد رضا آغاسی و عمران صلاحی به شیوه "بلوتوث" برای علاقمندان حاضر در مراسم ارسال شد.



مراسم اختتامیه سومین جشنواره طنز مکتوب با استقبال بی سابقه‌ای از سوی شاعران، نویسندگان و طنزپردازان روبرو شد چنانکه بسیاری این مراسم را به طور ایستاده تماشا کردند.