به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد در فوروم سینمای جدید که از سال 1998 همزمان با جشنواره فیلم کلکته در هندوستان برگزار میشود، "بچههای ابدی" پوران درخشنده، "آتش سبز" محمدرضا اصلانی و "فرش ایرانی" ساخته 15 کارگردان برجسته روی پرده میرود.
پس از نمایش در بازار فیلم کن، نخستین نمایش "آتش سبز" در مجامع بینالمللی در نوزدهمین جشنواره فیلمهای ایرانی در مرکز فیلم جین سیسکل شیکاگو در آمریکا بود که از 13 مهر تا 12 آبان برگزار شد.
نمایش قبلی فیلمهای "فرش ایرانی" و "بچههای ابدی" در جشنواره فیلم آمازون ونزوئلا در چارچوب بخش ویژه مرور سینمای ایران با حضور درخشنده بود. فوروم سینمای جدید تا 27 آبان برگزار میشود.
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