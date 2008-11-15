به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی این آثار برگزار می‌شود.

مستند بلند "انسانی، زیادی انسانی" (Humain, trop humain) محصول سال 1974 فرانسه یکی از 12 اثر مستند (مستقل هنری و تلویزیونی) کارنامه این فیلمساز فقید فرانسوی است که در سالن سینما حقیقت مرکز به نمایش عمومی درآمده و مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

لویی مال (1995ـ 1932) فیلمساز معروف فرانسوی سازنده فیلم‌هایی تحسین شده چون "آسانسور به سوی سکوی اعدام" 1958، "لاکوب لوسین" 1974، "بچه خوشگل" 1978، "آتلانتیک سیتی" 1980، "خداحافظ بچه‌ها" 1987، "میلو در ماه مه" 1990 و "خسارت" 1992 است.

او در 1937 برای "زمزمه دل" و در 1987 برای "خداحافظ بچه‌ها" نامزد اسکار فیلمنامه غیر اقتباسی بود و برای "آتلانتیک سیتی" نیز نامزد اسکار کارگردان شد. مال در 1956 برای "دنیای خاموش" نخل طلا کن را برد و با "آتلانتیک سیتی" و "خداحافظ بچه‌ها" شیر طلایی جشنواره ونیز را گرفت.



عموم علاقمندان برای تماشای این آثار و شرکت در جلسه نقد و بررسی می‌توانند به نشانی خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 17، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند.