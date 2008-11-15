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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۵۲

جشن کتاب در بروجرد برگزار شد

جشن کتاب در بروجرد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: جشن کتاب با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و گروه کتابداری و اطلاع رسانی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان ظهر امروز در حاشیه برگزاری این جشن، به خبرنگار مهر گفت: اولین کتابخانه بروجرد که به عنوان اولین کتابخانه عمومی لرستان نیز محسوب می شود در سال 1338 در یک محل اجاره ای تاسیس شد.

ابوالقاسم احمدی افزود با بیان اینکه تا سال 1373 این کتابخانه تنها کتابخانه موجود در شهر بروجرد بود، تصریح کرد: در حال حاضر پنج کتابخانه عمومی در این شهرستان فعالیت دارند.

وی یادآور شد: هم اکنون بیش از 75 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد وجود دارد.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با اشاره به وضعیت کتابخانه های خصوصی در این شهرستان، بیان داشت: هم اکنون یکی از این کتابخانه ها، کتابخانه آستان قدس رضوی است که دارای 35 هزار جلد کتاب است و دیگری کتابخانه حضرت ولیعصر(عج) است که دارای 25 هزار جلد کتاب است.

احمدی با بیان اینکه برخی کتابخانه ها نیز مربوط به آموزش و پرورش است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر با تغییراتی که در بخش سیاست های کتاب وجود دارد تنها ساخت و احداث کتابخانه ها در حوزه اداره ارشاد قرار دارد و پس از تحویل به نهاد کتابخانه ها مابقی کار خرید کتاب بر عهده این نهاد خواهد بود.

در پایان این جشن از تعدادی از کتابداران بروجردی تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 783487

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