بزرگترین پروژه شبانه روزی آموزشی در خراسان رضوی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قوچان، ظهر امروز ساخت بزرگترین پروژه شبانه روزی آموزشی با همت حاج علی قربانی در زمینی به مساحت سه هکتار و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان و زیر بنای دو هزار متر مربع در روستای محب سراج واقع در 4 کیلومتری قوچان آغاز شد.

حاج علی قربانی که از مردان فعال در عرصه صنعت کشور و خیرین مدرسه ساز قوچانی است ساخت بزرگترین پروژه شبانه روزی آموزشی در روستای محب سراج واقع در 4 کیلومتری قوچان را آغاز کرد.

این پروژه در زمینی به مساحت سه هکتار و زیر بنای دو هزار متر مربع و اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان که از سوی آقای حاج علی قربانی تقبل گردیده احداث خواهد شد.

وی در مراسم آغازین ساخت این مجتمع اظهار داشت: از سالها قبل بدنبال تأسیس چندین واحد بزرگ آموزشی بودم و امروز این توفیق را خداوند نصیب من کرد و این پروژه انشاءا... تا سال تحصیلی آینده به اداره آموزش و پرورش قوچان تحویل خواهد شد.

در این مراسم جمع کثیری از مسئولان شهرستان و خیرین مدرسه ساز و خدام بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و اهالی روستای محب سراج حضور داشتند.

عبداللهی مدیریت آموزش و پرورش قوچان نیز با اظهار تشکر از مردم فرهنگ دوست قوچانی گفت : این چهارمین پروژه شبانه روزی است که به همت خیرین قوچانی تأسیس می شود.

