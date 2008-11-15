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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۱۱

بزرگترین پروژه شبانه روزی آموزشی در خراسان رضوی ساخته می شود

بزرگترین پروژه شبانه روزی آموزشی در خراسان رضوی ساخته می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: یک خیر قوچانی ساخت بزرگترین پروژه شبانه روزی آموزشی در استان را با اعتباری معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قوچان، ظهر امروز ساخت بزرگترین پروژه شبانه روزی آموزشی با همت حاج علی قربانی در زمینی به مساحت سه هکتار و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان و زیر بنای دو هزار متر مربع در روستای محب سراج واقع در 4 کیلومتری قوچان آغاز شد.

حاج علی قربانی که از مردان فعال در عرصه صنعت کشور و خیرین مدرسه ساز قوچانی است ساخت بزرگترین پروژه شبانه روزی آموزشی در روستای محب سراج واقع در 4 کیلومتری قوچان را آغاز کرد.

این پروژه در زمینی به مساحت سه هکتار و زیر بنای دو هزار متر مربع و اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان که از سوی آقای حاج علی قربانی تقبل گردیده احداث خواهد شد.

وی در مراسم آغازین ساخت این مجتمع اظهار داشت: از سالها قبل بدنبال تأسیس چندین واحد بزرگ آموزشی بودم و امروز این توفیق را خداوند نصیب من کرد و این پروژه انشاءا... تا سال تحصیلی آینده به اداره آموزش و پرورش قوچان تحویل خواهد شد.

در این مراسم جمع کثیری از مسئولان شهرستان و خیرین مدرسه ساز و خدام بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و اهالی روستای محب سراج حضور داشتند.

عبداللهی مدیریت آموزش و پرورش قوچان نیز با اظهار تشکر از مردم فرهنگ دوست قوچانی گفت : این چهارمین پروژه شبانه روزی است که به همت خیرین قوچانی تأسیس می شود.  

کد مطلب 783488

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