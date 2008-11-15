نشست علمی دانشکده منابع طبیعی با استاد دانشگاه اتاگو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج در نشست علمی ظهر امروز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دکتر "مارک لوکمن" استاد دانشگاه اتاگو نیوزلند با ارائه سخنرانی علمی پرداخت.

وی در این سخنرانی علمی با موضوع کنترل غدد درون ریز بر روی رشد تخمک مرحله پیش زرده سازی در مار ماهی باله کوتاه اظهار داشت: مهره داران تخمگذار جهت تضمین تکامل اولیه جنینی از نظر منابع غذایی مورد نیاز، مقدار کافی مواد مغزی ذخیره ای به تخم ها تخصیص می دهند و مادامی که نقش استروژن ها در القا سنتز پروتئین ها ی زرده به خوبی مورد تایید قرار گرفته اند.

لوکمن افزود: اطلاعات کمتری در مورد دوره رشد قبل از زرده سازی در دسترس است، به طوریکه اخیرا نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که فاکتور رشد شبه انسولینی، و کتوتستوسترون نقش مهمی را در این مرحله از رشد اوومیت ها بازی می کنند.

وی عنوان کرد: احتمالا این هورمون ها تاثیرشان را به عنوان میانجی - حداقل در این بخش از این فرآیند- با افزایش بیان ژن لیپاز لیپو پروتئین در تخمدان اعمال می کنند.

لوکمن یادآور شد: در مقابل، نقش لپتین در این فرآیند مشخص نبود، طرز عمل کبد در پاسخ به آندروژنها بسیار جالب توجه است و نتایج تحقیقات نشان می دهند که آندروژنها ممکن است در افزایش بسته بندی لیپیدها به وسیله کبد برای ادامه روند به هم پیوستن لیپیدها در تخمدان شرکت داشته باشند.

در این سخنرانی علمی بیش از 100 نفر از اعضای هیئت علمی پردیش کشاورزی و منابع طبیعی حضور داشتند، این استاد دانشگاه اتاگو پس از ارائه سخنرانی در این دانشگاه به مقصد دانشگاه بوشهر برای ارائه سخنرانی علمی دیگر این دانشگاه را ترک کرد.