کنسرت "آیینه" در بخش سنتی جشنواره

مجید کولیوند سرپرست گروه موسیقی "آیینه" با اعلام این خبر درخصوص جزئیات کنسرت این گروه در جشنواره موسیقی فجربه خبرنگار مهر گفت : گروه موسیقی "آیینه" برای نخستین باراست که در جشنواره موسیقی کنسرت می دهد وقرار است در40 دقیقه زمانی که برای اجرا داریم قطعاتی را در دستگاه چهارگاه اجرا کنیم.

وی درادامه افزود : این کنسرت با یک مقدمه شروع می شود و پس از آن چهارمضراب چهارگاه، تصنیف "طربناک"،"خوش خرام" و "بیم و امید" از ساخته های خودم ، "حصار" به آهنگسازی عرفان خالدی راد و قطعه "رخش"، ساخته محمد حسین حمیدی پایان بخش این اجرا است.

لازم به ذکر است عرفان خالدی راد و شیوا قهرمان نژاد "تار"،مونا سیمیاری "بم تار"،آذرنوش خدامی "عود"،روزبه پارسا"کمانچه"،محمد مهربان"نی"،علی سعیدی "خواننده" ، بهتاش ابوالقاسم سازهای کوبه ای و مجید کولیوند "سنتور" از اعضای گروه موسیقی "آیینه" هستند.