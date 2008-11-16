به گزارش خبرگزاری مهر، این ساختار شیمیایی جدید در گونه ای قدیمی از این میوه یافت شده و نقشی مهم را در بهبود سلامتی قلب، چرخه خون در قلب و افزایش طول عمر انسان ایفا می کند.

محققان این ماده شیمیایی را با نام "epicatechin polyphenol" در نوعی سیب تلخ یافته اند که صدها سال پیش در انگلستان می روییده و امروزه به دلیل طعم گزنده آن از چرخه غذایی انسانها خارج شده است.

آزمایشها نشان می دهد این ماده باعث افزایش جریان خون و بهبود ساختار شریانها شده و چرخه خون را در بدن به شکلی سالم حفظ خواهد کرد. همچنین epicatechin polyphenol به میزان 21 درصد از سفت شدگی شریانها می کاهد که این پدیده در نهایت منجر به کاهش فشار خون و کاهش احتمال وقوع سکته قلبی خواهد شد.

درعین حال سن عروق بدن افرادی که به صورت داوطلبانه این ماده را به صورت مخلوط با آب میوه مصرف کرده بودند، 17 سال کاهش پیدا کرد. سن شریانهای بدن، سن عروق خونی بدن انسان است که جدا از سن واقعی فرد محاسبه می شود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، با مشاهده فوائد طبیعی این گونه از سیب که ِاِوس (Evesse) نامیده می شود، محققان به پرورش این گونه گیاهی در باغی به وسعت 400 متر مربع در شهر هرفورد شایر انگلستان اقدام کرده اند.

به گفته متخصصان تغذیه، موادی که به این شکل با غذایی عادی مردم در ارتباطند، قادر خواهند بود گروه عظیمی از انسانها را تحت تاثیر مثبت خود قرار داده و از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری کنند.