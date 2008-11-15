  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۱۸

مقامات اطلاعاتی آمریکا :

بحران مالی جهان تهدیدهای تروریستی را افزایش می دهد

بحران مالی جهان تهدیدهای تروریستی را افزایش می دهد

یک روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات اطلاعاتی این کشور گزارش داد که بحران مالی موجود در جهان موجب تضعیف دولتهای طرفدار آمریکا شده و خطر تهدیدهای تروریستی در جهان را افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، مقامات اطلاعاتی آمریکا معتقدند که بحران مالی فعلی موجود در جهان توانایی دولت آمریکا برای مقابله با تهدیدهای تروریستی را نیز کاهش می دهد.

این روزنامه که مطلب خود را به نقل از مقامات اطلاعاتی و کارشناسان ناشناس تهیه کرده در ادامه می نویسد : با توجه به اینکه گروه های تندرو به دنبال یافتن شکافهای جدیدی در بخشهای دفاعی کشورها هستند بحران اقتصادی امکان انجام حملات تروریستی را افزایش می دهد.

بر همین اساس با ادامه بحران اقتصادی، آمریکا از ارائه کمکهای نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی به همپیمانان خود در خاورمیانه و سایر نقاط جهان همچون پاکستان خواهد کاست و همین امر موجب ضعیف شدن همپیمانان آمریکا می شود.

این کارشناسان همچنین از وضعیت نابسامان بازار نفت ابراز نگرانی کرده و در مورد شکل گیری بحرانهای جدید در کشورهایی که اقتصاد آنها متکی به صادرات نفت است هشدار دادند. 

کد مطلب 783499

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها