بحران مالی جهان تهدیدهای تروریستی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، مقامات اطلاعاتی آمریکا معتقدند که بحران مالی فعلی موجود در جهان توانایی دولت آمریکا برای مقابله با تهدیدهای تروریستی را نیز کاهش می دهد.

این روزنامه که مطلب خود را به نقل از مقامات اطلاعاتی و کارشناسان ناشناس تهیه کرده در ادامه می نویسد : با توجه به اینکه گروه های تندرو به دنبال یافتن شکافهای جدیدی در بخشهای دفاعی کشورها هستند بحران اقتصادی امکان انجام حملات تروریستی را افزایش می دهد.

بر همین اساس با ادامه بحران اقتصادی، آمریکا از ارائه کمکهای نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی به همپیمانان خود در خاورمیانه و سایر نقاط جهان همچون پاکستان خواهد کاست و همین امر موجب ضعیف شدن همپیمانان آمریکا می شود.

این کارشناسان همچنین از وضعیت نابسامان بازار نفت ابراز نگرانی کرده و در مورد شکل گیری بحرانهای جدید در کشورهایی که اقتصاد آنها متکی به صادرات نفت است هشدار دادند.