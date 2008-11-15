شرایط ثبت نام در آزمون مدارس استعدادهای درخشان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش شرایط چگونگی ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان را اعلام کرد.

بر این اساس، دانش آموزان سال پنجم ابتدایی که معدل کلاس چهارم آنان کمتر از 19 نباشد می توانند تا 30 آبان ماه برای ثبت نام اقدام کنند.

افراد واجد شرایط باید با در دست داشتن یک قطعه عکس و پرداخت فیش به مبلغ 30 هزار ریال به حساب جاری شماره 95593 کد 64 به نام سازمان ملی استعدادهای درخشان - قابل پرداخت در تمامی شعبات بانک ملی- جهت ثبت نام و تکمیل فرمهای مربوطه به مدارس محل تحصیل خود مراجعه کنند.

زمان برگزاری آزمون مرحله اول ساعت 9 صبح روز جمعه، 16 اسفند ماه سال جاری است.